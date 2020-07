Unokahúga Trumpról: minden nap négerezett és zsidózott mielőtt elnökké emelkedett

Mary Trump szerint az amerikai elnök nyilvánvalóan rasszista. Botránykönyve az eladási listák élére került.

A feketékről és a zsidókról is hallott cifrákat nagybátyjától Mary Trump, akinek visszaemlékezése éppen most jelent meg az Egyesült Államokban – számolt be minderről a hvg.hu a Washington Post cikke alapján. Mint írták, az elnök unokahúga egy amerikai televíziós kábelcsatornának, az MSNBC-nek adott interjúban árulta el, miket mondott Donald Trump korábban, még elnökké választása előtt. Mary úgy fogalmazott, az elnök nyilvánvalóan rasszista, családjuk pedig egyébként is előítéletes volt. – A négerezés és az antiszemita megnyilvánulások mindennaposak voltak Trumpnál – állítja a rokon. Az 55 éves Mary hosszabb ideje nem tartja már a kapcsolatot családjával, többek között egy örökösödési vita következményeként.