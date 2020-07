Dobrev Klára és Ujhelyi István és a többi magyar baloldali EP-képviselő közösen üzent Orbánnak és az EU-nak

A kormány átrendezné a Városliget teljes közlekedését. A cél a park autómentesítése. Mintegy mellékesen Karácsony Gergellyel is egyeztetne erről.

A kormány arra utasította Gulyás Gergelyt, Budapest és a fővárosi agglomerációs fejlesztéséért felelős Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy augusztus végéig kössön szerződést Budapest főpolgármesterével a Városligetben bevezetni kívánt forgalomcsillapítási intézkedésekről. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent kormányhatározat szerint az Orbán-kabinet a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának javaslata alapján úgy döntött, hogy a Liget projekt részeként különféle forgalomcsillapítási eszközöket alkalmaz a Városligetben. A Kós Károly sétányt elzárnák az autósok elől és gyalogos-kerékpáros sétánnyá alakítanák át. Lezárnák az átmenő forgalom elől az Állatkerti körutat is, amelyet csak a reggeli és késő délutáni órákban nyitnák meg a hivatásforgalom előtt. Az Állatkerti körút kivételével mindenütt megszüntetnék a közterületi parkolást, de az Állatkerti körúton is csökkentenék a parkolóhelyek számát. Gépjárműmentesítenék ezenfelül a Hősök tere Szépművészeti Múzeum és a Műcsarnok előtti területét is. A Városligetbe érkező autósokat a Hungária körút-Kacsóh Pongrác út- Mexikói út csomópontjában építendő, legalább 1500 férőhelyes parkolóházba terelnék. A jelenleg a Városligeten keresztülhaladó forgalom elvezetését egy új gyűrűs közlekedési kapcsolat kialakításával oldanák meg, amelynek részeként a Szegedi út vonalában a XIII. kerületi Béke tér és a XIV. kerületi Kassai tér között új közúti és villamosvasúti felüljáró épülne a kapcsolódó utakkal. Azért nem holnap lesz ez. A fentiek továbbtervezését ugyanis a Budapest Fejlesztési Központ, a Budapesti Közlekedési Központ, valamint a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. hármasának 2022 júniusáig kell elvégeznie. Az engedélyes és kiviteli terveket 2023 júniusáig kell elkészíteni. Az előkészítésre 200 milliót szán a kormány, amelyet a Városliget Zrt kap meg. Az engedélyes tervek elkészítésére pedig 3,8 milliárd forintot biztosít a kabinet, amit a BFK-ra bíznak. A főváros leginkább lelkesen bólogathat hozzá.