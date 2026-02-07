A fejlesztési pénzek egy részét ugyanis csak bizonyos határidőig lehetett volna kifizetni, de a korrupciós kockázat miatt ezt Magyarország nem tudja megtenni.
Az Európai Bizottság elnöke szerint ha Oroszország legyőzi Ukrajnát, Vlagyimir Putyint semmi nem állítja meg többé.
Egy magasrangú uniós illetékes cáfolta, hogy az EU a magyar gazdaság gyengeségeit tervezi célba venni, a kiszivárogtatás mindenesetre elég volt ahhoz, hogy a forint zuhanni kezdjen.
Az Európai Parlament szerint a biztosi kollégium úgy ítélte oda az eurómilliárdokat, hogy a nemzeti hatóságok nem hajtották végre maradéktalanul a cserében elvárt igazságügyi reformot.
Az Európai Parlament jogi útra tereli a vitát.
A tanácskozáson egyedül a magyar nagykövet mutatott fel piros lapot.
A képviselők lassan kéthavonta vitát tartanak a magyarországi helyzetről, és a jövő héten várhatóan állásfoglalást is elfogadnak.
Ezzel az elmúlt öt napban összesen 470 milliárd forint jött az EU-tól.
Január 8-án választják meg az új OBT-tagokat.
Éles bírálatokat fogalmaztak meg európai lapok a magyar kormányfővel szemben. Magatartása magyar szempontból visszaüthet.
Hamarosan felszabadulhat 10 milliárd euró közösségi forrás.
Több civil szervezet is tiltakozását fejezte ki a szuverenitásvédelmi törvény miatt.
Magyarország hamarosan teljesítheti az igazságügyi reformot, ami 10 milliárd euró zárolt támogatást szabadíthat fel. Ha nagyon siet az Orbán-kormány, még az idén megnyílhat az uniós pénzcsap Magyarország számára.
A bizottsági alelnök megerősítette, hogy a reform értékelése és az Ukrajna megsegítését szolgáló pénzügyi csomagra vonatkozó magyar vétófenyegetés nem függ össze.
Az Európai Bizottság még mindig várja, hogy a kormány teljesítse a támogatások feloldásához kötött feltételeket, derült ki a magyarországi helyzetről rendezett EP-vitában.
Az Európai Bizottság (EB) még nem adta áldását Magyarország módosított helyreállítási tervére, amelyet az év vége előtt kell jóváhagyni ahhoz, hogy ne történjen forrásvesztés.
Az Európa-ügyi miniszterek tanácskozásán volt, aki aggályait hangoztatta azzal kapcsolatban, hogy a tervezett szuverenitásvédelmi törvény kedvezőtlen hatást gyakorolhat például a civil társadalom működésére.
S persze a híres „liberális mainstream” áll itt is a háttérben.
Az EP-képviselő úgy tudja, a napokban újabb kérdéseket intéztek az Orbán-kormányhoz a meghozott törvények végrehajtásával kapcsolatban.
Négy diákszervezet kéri, hogy az Európai Unió illetékes intézményei vonják ki az oktatást az uniós költségvetés védelmét szolgáló intézkedések alól.
Jogállamot rombolni sokféleképpen lehet. Bejáratott jogállami demokráciák felszámolásához pedig igencsak sok ügyesség szükséges, és számtalan ellenállást kell legyőzni.
Magyarországon a nép csendben figyelte – ha látta –, hogy a kétharmados kormány lépésről-lépésre elveszi polgárai szabadságának leghatékonyabb garanciáját, a szervezetileg és személyileg is független igazságszolgáltatás, a pártatlan bíráskodás személyi és szervezeti biztosítékainak nagy részét.
Az Európai Parlament illetékes bizottsága hétfő este elfogadott jelentésében több tucat ajánlást tesz a tagállamoknak és az EU intézményeinek.
Búcsújában azért még megtolta egyszer a modellváltás szekerét.