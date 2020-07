Magyar Nagydíj - Hamilton volt a leggyorsabb az első szabadedzésen

Michael Schumacher az egyetlen olyan pilóta, aki nyolcszor tudott nyerni ugyanazon a pályán, a brit klasszis eddig hétszer győzött a Hungaroringen.

Megérkeztek a csapatok a Hungaroringre, ahol ezen a hétvégén a két ausztriai futamot követően megrendezik a Magyar Nagydíjat. „Ha választhatnánk, hogy ilyen körülményeink legyenek vagy egyáltalán ne versenyezzünk, szerintem mindannyian a jelenlegi feltételekre szavaznánk” – nyilatkozta a Red Bullt irányító Christian Horner a biztonsági intézkedéseket illetően. A csapatok a megszokott motorhome-jaik helyett konténerépületekben tölthetik el a hétvégét, a résztvevőkön folyamatosan végzik a koronavírus-teszteket, a lelátókon pedig továbbra sem lehetnek nézők.

Ugyanakkor így is presztízsértékkel bír Forma-1-es futamot rendezni, Monza után a magyarországi a második legrégebben, megszakítás nélkül versenynaptárban szereplő helyszín, az 1986 óta íródó sorozat pedig 2027-ig bizonyosan folytatódni fog – jelent meg a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely egyúttal nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Hungaroring fejlesztését. Éppen ezért a kormányhatározat szerint legfeljebb 1,6 milliárd forint erejéig a Hungaroring Sport Zrt.-nek el kell kezdenie kidolgozni a versenypálya főépületének korszerűsítését, valamint a későbbi fejlesztések előkészületét.

A Magyar Közlönyből az is kiderül, hogy a Magyar Nagydíj jogdíja 2021-ben 45 millió dollár (több mint 14 milliárd forint) lesz, ami 2027-ig az előző éves jogdíj összegének négy százalékával növekszik majd, így a hatéves időszak végén az éves jogdíj 57 millió dollár (mintegy 17,6 milliárd forint) lesz.

A hungaroringi pálya különösen kedves a Mercedes hatszoros világbajnokának, Lewis Hamiltonnak, aki ez idáig hétszer diadalmaskodott Magyarországon, miközben senki más, még Michael Schumacher sem jutott négy fölé. Amennyiben a 35 éves brit vasárnap nyer, akkor beállítja a hétszeres világbajnok egyik rekordját, Schumacher pályafutása során nyolcszor diadalmaskodott egy helyszínen, a franciaországi Magny-Coursban.

Az eddig is szinte biztosra vehető volt, hogy Hamilton szerződést hosszabbít majd a Mercedesszel, most azonban úgy tűnik, hogy a világbajnoki pontversenyben vezető Valtteri Bottas is marad a német együttesnél. A Williams ugyanis csütörtökön bejelentette, hogy a finn pilóta utódjaként leginkább emlegetett George Russell 2021-ben is a grove-iak autóját vezeti, mint ahogyan marad a csapatnál az újonc Nicholas Latifi is.

Ami a pletykákat illeti, minden jel arra mutat, hogy a Ferraritól kiebrudalt Sebastian Vettel jövőre a Racing Pointból Aston Martinná váló csapatnál folytatja. Sajtóhírek szerint két héten belül bejelentik a szerződését, a kérdés csak az, hogy kinek a helyére érkezik. Sergio Péreznek 2022-ig van szerződése, míg Lance Stroll a csapattulajdonos Lawrence Stroll fia. Úgy hírlik, hogy a kanadai üzletember a mexikói pilóta lábra köt útilaput, erre állítólag július 31-ig egy szerződésben foglalt záradék révén van mód, az ugyanis lehetővé teszi, hogy jelentős kötbér fejében felbontsák a megállapodást.

Pérez teljesítményének és a mögötte álló jelentős szponzori körnek köszönhetően találhat magának ülést 2021-re, ugyanakkor az opciók korlátozottak. A Haas és az Alfa Romeo jöhet szóba, a svájciaknál már versenyzett is, igaz akkor még Sauber volt az istálló neve. Kérdés, hogy kitől válnának meg, mivel még mindig szoros a kapcsolatuk a Ferrarival, így az egyik ülés továbbra is egy az olaszok által támogatott junioré lehet. Ugyanakkor Kimi Räikkönen esetleges visszavonulása megnyithatná az utat Pérez előtt, míg a Haasnál Romain Grosjean lehet nagyobb veszélyben.

Ami az erőviszonyokat illeti, a Mercedes számít a hétvége favoritjának, ugyanakkor a német istálló fél attól, hogy előnye jóval kisebb lesz a Red Bullal szemben, mint volt Ausztriában. Az első két versenyhétvégén látványosan szenvedő, illetve betliző Ferrari ezúttal bevet egy új aerodinamikai csomagot, azonban ha ez a fejlesztés nem hoz kellően nagy javulást, akkor az olasz istálló könnyen a középmezőnyben ragadhat.

Az elmúlt években a mezőny kánikulában versenyzett Magyarországon, idén viszont egészen másféle időjárást jósolnak a meteorológusok. Pénteken a maximum hőmérséklet 21 Celsius-fok lesz, várhatóan esni is fog az eső, míg szombaton és vasárnap előreláthatólag 24-26 fok lesz.