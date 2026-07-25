Eső és szivárvány Mogyoródon: véget ért a 2021-es Magyar Nagydíj

Idén is megküzdöttek egymással a Forma-1-es pilóták a mogyoródi Hungaroringen. A magyar járványügyi szabályok értelmében nézők előtt zajló futam bővelkedett az izgalmakban: közvetlenül a rajt után egy tömeges ütközés miatt a versenyt megszakították, majd rövid szünet után a pilóták újra nekifutottak a hetven körös versenynek. A 36. Magyar Nagydíjat a francia Esteban Ocon, az Alpine versenyzője nyerte meg, mögötte a német Sebastian Vettel (Aston Martin) és Lewis Hamilton (Mercedes) ért célba. A versenyhétvége nem csak a száguldó cirkusz miatt lett különleges: Sebastian Vettel a versenyre egy szivárványos pólóban és maszkban érkezett. Ez egyértelmű üzenet volt a magyar kormány számára, hogy a nemrég elfogadott homofób törvény elítélendő, míg az ügyben érintett kisebbség felé a versenyző a szimpátiáját fejezte ki. Ha netán nem tudta követni a vasárnapi futamot, úgy kattintson, és nézze meg a legfontosabb pillanatokat képekben!