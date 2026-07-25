Az egységáras italokért fizetendő összeg érdemben nem változott a Forma–1-es Magyar Nagydíjon, az ételek ára kismértékben emelkedett. Legolcsóbban pizzaszelettel csillapíthatják az étvágyukat, ezeket 3800 és 4100 forint közötti áron adják – miközben Budapest belvárosában ennyiért akár egy egész pizzát lehet vásárolni.
Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Magyar Nagydíj első pénteki szabadedzésén. A második Max Verstappen (Red Bull) lemaradása már közel fél másodperc volt.
Óriási érdeklődés kíséri a Forma–1-es Magyar Nagydíjat: péntektől vasárnapig több mint 300 ezer szurkoló érkezése várható a Hungaroringre.
A sorozat hivatalos adatai szerint a háromnapos hétvége során összesen 80 105 néző látogatott ki a Balaton Park versenypályára.
A világbajnoki pontversenyben második Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíjat vasárnap Mogyoródon. A 25 éves pilóta pályafutásának ez a kilencedik, a 2025-ös évben az ötödik futamgyőzelme, amellyel kilenc pontra csökkentette a hátrányát az összetettben éllovas és a Hungaroringen másodikként célba érő csapattársával, az ausztrál Oscar Piastrival szemben. A Népszava fotóriportere, Huszár Dávid végigkövette a négynapos nagydíj eseményeit.
A világbajnoki pontversenyben második brit versenyzőnek ez volt pályafutása kilencedik, 2025-ben az ötödik futamgyőzelme.
Hiába az öt másodperces büntetés, végig képes volt vezetni.
A Ferrari monacói versenyzőjének ez volt az első időmérőn szerzett győzelme 2025-ben. Piastri és Norris, a McLaren két pilótája a második, illetve a harmadik lett.
A McLaren kettős győzelmet aratott a Magyar Nagydíjon. Lando Norris három körrel a leintés előtt a csapat utasítására adta át az első helyet.
A Volánbusz ingyenes szurkolói járatokat indít.
Max Verstappen verhetetlen. A Magyar Nagydíjon a címvédő pilóta azonnal az élre állt, s zsinórban hetedik futamgyőzelmével robog tovább harmadik vb-címe felé.
Vasárnap immár a 38. Magyar Nagydíjat rendezik a Hungaroringen. A kezdetek kezdetén nem szimplán gazdasági, hanem presztízs okoknál fogva is fontos volt a vasfüggönynek erre az oldalára csábítani az eseményt. Ám azóta a rendezés legfőbb oka, úgy tűnik, szimplán a reputáció.
A 24 éves pilótának ez pályafutása első pole pozíciója.
A pénteki beállításokat nehéz lesz szombaton is felhasználni, mivel az egy nappal korábbi, 50 fokos után délelőtt 25 fok körül alakult az aszfalt hőmérséklete.
A mogyoródi aszfaltcsíkon 37. alkalommal nyomnak padlógázt a csúcskategória pilótái, a világbajnoki címvédő idén végzetesen leszakíthatja üldözőjét.
A négyszeres világbajnok Forma-1-es pilóta az idény végén hagyja abba a versenyzést, magyarázata szerint a családjával, gyermekeivel töltene több időt.
Kizárták a vasárnapi 36. Forma-1-es Magyar Nagydíjról a német Sebastian Vettelt (Aston Martin), mert járművében a megengedettnél kevesebb üzemanyag maradt.
Idén is megküzdöttek egymással a Forma-1-es pilóták a mogyoródi Hungaroringen. A magyar járványügyi szabályok értelmében nézők előtt zajló futam bővelkedett az izgalmakban: közvetlenül a rajt után egy tömeges ütközés miatt a versenyt megszakították, majd rövid szünet után a pilóták újra nekifutottak a hetven körös versenynek. A 36. Magyar Nagydíjat a francia Esteban Ocon, az Alpine versenyzője nyerte meg, mögötte a német Sebastian Vettel (Aston Martin) és Lewis Hamilton (Mercedes) ért célba. A versenyhétvége nem csak a száguldó cirkusz miatt lett különleges: Sebastian Vettel a versenyre egy szivárványos pólóban és maszkban érkezett. Ez egyértelmű üzenet volt a magyar kormány számára, hogy a nemrég elfogadott homofób törvény elítélendő, míg az ügyben érintett kisebbség felé a versenyző a szimpátiáját fejezte ki. Ha netán nem tudta követni a vasárnapi futamot, úgy kattintson, és nézze meg a legfontosabb pillanatokat képekben!
A német világbajnok látványos módon üzent a magyar kormánynak, minderről persze az állami hírügynökség egy sort sem írt.
Az összetettben vezető holland versenyző mögött a finn Valtteri Bottas, harmadikként pedig a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton végzett.
A Mercedes hétszeres világbajnoka a Magyar Nagydíj előtt egy Instagram-bejegyzésben bírálta a magyar kormányt a homofób törvény miatt.
„Novemberben lesz végleges a jövő évi versenynaptár, de mi a szokásos helyünkön vagyunk” – mondta a Hungaroring Zrt. vezérigazgatója.
Kevin Magnussen a versenyfelügyelők szerint tiltott segítséget kapott a felvezető körben a Haas csapattól, és a rajtrács helyett visszatért a boxutcába, hogy a száraz körülményekre alkalmas gumikat kapjon.
A franciák álláspontja szerint a Racing Point 2020-as kialakítását - főként a fékek szellőzőrendszerét - nagy mértékben inspirálta a 2019-ben világbajnok Mercedes.
A Mercedes hatszoros világbajnoka nyerte meg a 35. Magyar Nagydíjat – zárt kapuk mögött – vasárnap a Hungaroringen, ezzel pedig már az összetettben is az élen áll.
Mellőle csapattársa, Valtteri Bottas rajtolhat.
Második helyen Lewis Hamilton végzett, míg a harmadik legjobb köridőt Sergio Pérez autózta.
A vizes pályán a négyszeres világbajnok, a Ferrari német pilótája bizonyult a leggyorsabbnak a 35. Forma-1-es Magyar Nagydíj péntek délután rendezett második szabadedzésén.