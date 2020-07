Fertőző a titkolózás: az NNK kioktat, de továbbra sem tudni, mennyi volt a kórházi Covid-fertőzés

Noha korábban úgy tűnt, hogy legalább középfokú végzettséget várnak el majd attól, aki iskolaőrnek állna, a jelek szerint lejjebb vitték a lécet.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság toborozó plakátja szerint ugyanis csak előnyt jelent a középfokú, vagy az ennél magasabb végzettség. A feltételek között csak a cselekvőképességet, a magyar állampolgárságot, az egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasságot, a büntetlen előéletet és az erkölcsi bizonyítványt sorolják fel.



Az iskolaőrökről rendelkező jogszabályok nem részletezik ugyan a képzettségi feltételeket, de korábban minden, például egy államtitkári nyilatkozat is arra utalt, hogy a középfokú végzettség alapfeltétel lesz - egy korábbi, azóta törölt rendőrségi hirdetés egyértelműen tartalmazta is ezt a kritériumot.

Nem ez az egyetlen furcsaság a toborzás körül. Az, hogy nem elvárás a középfokú végzettség a leendő iskolaőröktől, azért is különös, mert a kormánylap Magyar Nemzet Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárra hivatkozva még júniusban azt írta: ”bár elsősorban volt rendőrökre, például korkedvezményes nyugdíjazottakra számítanak, bekapcsolódhatnak bármely más, középfokú végzettséggel rendelkező, civil foglalkozást végzők is.” Ráadásul alig egy hete a Baranya megyei Rendőr-főkapitányság véletlenül, idő előtt kiadott hirdetésében még a jelentkezési feltételek közé sorolták a legalább középfokú végzettséget. Komoly aggályainak adott hangot Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) Országos Választmányának tagja. Szerinte nagyon is indokolt lenne a középfokú végzettség elvárása, hiszen az iskolaőröknek komoly pedagógiai, pszichológiai, rendvédelmi felkészítésen kell átesniük. – Ebben a tekintetben én is elég szkeptikus vagyok – fogalmazott Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkára, aki szerint azokban az intézményekben, ahol valóban komoly konfliktusok adódhatnak, az iskolaőrnek minden tekintetben felkészültnek kell lennie. Az ügyben megkerestük az Országos Rendőr-főkapitányságot és még péntek este az Emberi Erőforrások Minisztériumát is, de cikkünk megjelenéséig arra nem kaptunk választ, hogy miért nem tartják már indokoltnak a középfokú végzettség elvárását.