Gyújtogatás okozhatta a nantes-i katedrálistüzet

Pierre Sennes nantes-i ügyész szerint gyújtogatás állhat a szombat reggeli nantes-i katedrálistűz hátterében – jelentette a 444.hu a BBC-re hivatkozva. A hatóságok a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján azt feltételezik, hogy valaki szándékosan okozhatott kárt. Erre utal, hogy tűz egyszerre három helyen kezdődött. A szombat reggel észlelt tüzet, amelyről a Népszava is beszámolt, csak délre sikerült megfékezniük a tűzoltóknak, a károk jelentősek. A lángok között pusztult el a Szent Péter és Szent Pál katedrális több festett üvegablaka és a XV. századból származó orgonája is, a templomi hangszer erkélye pedig annyira károsodott, hogy akár össze is omolhat. – Bár a tüzet sokan a párizsi Notre Dame tavalyi leégéséhez hasonlítják, a nantes-i tűzoltóparancsnok szerint azt még idejében megfékezték. A tetőt egyáltalán nem érték a lángok, és messze nem olyan súlyos a helyzet, mint a párizsi esetnél.