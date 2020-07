CEU-rektorhelyettes: Magyarország egyértelmű lépéseket tesz az autokrácia felé

Petíciót vittek Bártfai-Mager Andrea tárcanélküli miniszterhez. Céljuk legalább tíz százalékkal magasabb alapbér és megbecsülés.

Idén januárig visszamenőlegesen legalább tíz százalékos alapbéremelést és megbecsülést követelt szombaton több száz postás a budai Fő utcában. A területet felügyelő Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárcanélküli miniszter irodájánál demonstráltak. Az esős idő ellenére sokan a családjukkal együtt mentek ki a tüntetésre. A beszédek közben többen is skandálták, mit követelnek:

A Magyar Postánál működő négy szakszervezet által közösen szervezett demonstráción petíciót vittek be az épületbe Bártfai-Mager Andreának. Ebben felhívták a figyelmét, hogy elfogadhatatlannak tartják Schamschula György vezérigazgató nulla százalékos alapbéremelési javaslatát, és minden postai dolgozó számára méltánytalannak tartják, hogy ehelyett úgynevezett „szenioritás alapú”, azaz szolgálati idő szerint differenciált egyszeri kifizetéssel tudnák le a bértárgyalást.



Valamennyi érdekképviseleti vezető – Tóth Zsuzsanna, a Postás Szakszervezet, Andrássy Tiborné a Magyar Postások Érdekvédelmi Szövetsége, Ádám István a Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége, valamint Tusz Ferenc, a Kézbesítők Szakszervezete elnöke – arra buzdította a jelenlévőket, hogy a nem szakszervezeti tag kollégáikat győzzék meg, csatlakozzanak valamelyik érdekképviselethez. Szerintük mind a postai vezetéssel, mind a kormányzati illetékesekkel szemben akkor tudnak eredményesen fellépni, ha még többen lesznek, ha egységet és erőt tudnak felmutatni. Emlékeztettek arra, hogy július 20-án, hétfőn folytatódnak a bértárgyalások, amelytől végre elmozdulást várnak a hónapok óta tartó patthelyzetben. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a koronavírus-járványban, a pandémiás helyzetben a postások is erőn felül teljesítettek, a munkáltatóik pedig – arra hivatkozva, hogy csökkentek a megrendeléseik – szinte dupla munkát várnának el változatlan fizetésért. Az érdekvédők eredetileg 15 százalékos bérköveteléssel fordultak a Magyar Posta vezetéséhez.



Támogatásukról biztosították a réstvevőket az országos szakszervezeti szövetségek megjelent képviselői is. Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke méltatlannak nevezte, hogy miközben a postások igenis helytálltak a világjárványban, nemhogy anyagi, de még csak erkölcsi megbecsülést sem kaptak. Palkovics Imre, a Munkástanácsok elnöke szerint európai szintű probléma, hogy egy irányelv tiltja az államnak, hogy anyagilag is támogassák a postai szolgáltatásokat. – Ez a béremelést gátolja, és ezért még májusban a Ligával együtt levélben fordultunk Ursula von der Leyenhez, az Európai bizottság elnökéhez – hangsúlyozta Palkovics Imre. Mindezzel kapcsolatban a Népszava szombaton megírta , hogy Schamschula György is az említett uniós előírásra hivatkozik azzal kapcsolatban, miért nem tud bért emelni az amúgy veszteséges állami vállalat.