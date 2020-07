Több száz postás demonstrált, fizetésemelést követelve

A köznevelésért felelős államtitkár arról is beszélt: újdonság lenne, ha megengednék az intézményeknek, hogy az érettségizők számára a vizsga előtti két hétre tantermen kívüli, digitális munkarendet vezessenek be. Erről még szakmai egyeztetések kellenének.



A jövőben több elemet is megtarthatnak a tantermen kívüli, digitális munkarendből – erről Maruzsa Zoltán beszélt a Magyar Nemzetnek adott interjújában . A köznevelésért felelős államtitkár a kormányközeli lap kérdésére válaszolva úgy fogalmazott:

az áthelyezett szombati munkanapokon például lehet szó tantermen kívüli, digitális munkarendről.

„Természetesen fontos, hogy a gyermekfelügyelet és a digitális tanuláshoz szükséges infrastruktúra mindenhol biztosított legyen. Újdonság lenne, ha megengednénk az intézményeknek, hogy az érettségizők számára a vizsga előtti két hétre tantermen kívüli, digitális munkarendet vezessenek be. Ezt nem rendelnénk el központilag, hanem az intézményvezetők kapnák meg a jogot, hogy döntsenek, élnek-e a lehetőséggel, de természetesen erről még szakmai egyeztetések kellenének” – tette hozzá. Maruzsa szerint „az elmúlt hónapok során bevezetett új módszerekből nagyon sokat profitáltak a tanárok és a diákok, számos újítás jelent meg, ezeket értelemszerűen a jövőben is használni fogják az iskolák.” Maruzsa arról is beszélt, hogy június 2-át követően 30-35 ezer fős létszámmal jelentek meg a gyerekek az intézményekben. A tanévzárástól június 26-ig ez a szám 25 ezer főre csökkent, akkor már csak gyermekfelügyeletet biztosítottak az iskolák. Azok a diákok vettek részt személyes foglalkozásokon ebben az időszakban, akiknek például tanév közben nem volt elég jegyük ahhoz, hogy a tanárok le tudják zárni az évüket. Arra a kérdésre, hogy az idei érettségi eredményeit befolyásolták-e a rendkívüli körülmények, az államtitkár azt mondta, középszinten egyáltalán nincs eltérés a korábbi évekhez képest, annak ellenére, hogy más körülmények között kellett felkészülni, és csak írásbeli vizsgát szerveztek. Az eredmények alapján sem előnyben, sem hátrányban nem voltak az idei érettségizők. „Az idei 3,61-es tanulmányi átlag azt igazolja, hogy jól fel lehetett készülni a szokatlan helyzetben is. A fő tárgyakat, a magyar, matek, történelem hármasát vizsgálva az látszik, hogy hajszálnyival még javult is a teljesítmény a tavalyi számokhoz képest” – közölte.

„Egyelőre nem látjuk, hogyan alakul a járványügyi helyzet, ezért a hagyományos vizsgákra készülünk. Ha változik a helyzet, van egy kipróbált modellünk, amihez nyúlni tudunk” – fűzte hozzá.

Azzal kapcsolatban, hogy sok intézményben iskolaőrök jelennek majd meg, Maruzsa azt mondta, sokkal egységesebb módon valósítható meg az indulás, ha az intézkedést az állami iskolák körében indítják el, így le lehet szűrni a tapasztalatokat, nehézségeket. Ezek alapján láthatják majd az egyházi és a magánfenntartók, hogy jól működik-e, akarnak-e iskolaőröket fogadni. „Azt várjuk ettől, hogy azokban az iskolákban is nyugodtabban folyhasson a tanítás, ahol eddig előfordult, hogy a pedagógusokat, diá­kokat verbálisan vagy akár fizikailag bántalmazták” – jelentette ki.