Idős férfiakat bántalmazott egy biztonsági őr a Nyugati pályaudvaron (videó)

Az egyik sértettet felpofozta, a másikat fellökte az agresszív szekuritis. A MÁV szerint nem az ő munkatársuk verekedett.

Egy utas vette fel, ahogy egy, a Nyugati pályaudvaron dolgozó biztonsági őr két idős férfit is inzultál az egyik átjáróban – számolt be az esetről az RTL Klub Híradója . A nézői felvételen látható, hogy a sértettek valamin vitatkoznak a nagydarab, láthatón komoly testi erőfölényben lévő sárga mellényes őrrel, aki egyszer csak elveszti türelmét, és

„Fogja már be!”- felkiáltással úgy felpofozza a vele szemben álló ősz hajú férfit, hogy az a földre kerül; majd utána löki a másik vitatkozót is.

A jelenetet tétlenül nézi végig a szekuritis munkatársa, az agresszív őr pedig még a kamerázót utasítja rendre, hogy fejezze be a videózást. A csatorna az eset kapcsán megkereste a MÁV-ot is: a közlekedési társaság elhatárolódott a biztonsági őr erőszakos fellépésétől, szóvivőjük, Biber Anett szerint nem is az ő munkatársuk, hanem egy külsős őrző-védő cég alkalmazottja az elkövető. Biber hozzátette, már felszólították a szerződéses partnert: vizsgálják ki az esetet. Azt azonban nem tudni, hogy a belső vizsgálat eredménye mikor készül el, és hogy éri-e bármilyen szankció az agresszív őrt és tétlen társát - jegyzi az RTL Klub.