Ismét óvást nyújtott be a Renault

A Mercedes hatszoros világbajnoka nyerte meg a 35. Magyar Nagydíjat – zárt kapuk mögött – vasárnap a Hungaroringen, ezzel pedig már az összetettben is az élen áll.

A riválisok számára bántóan nagy fölényben volt a Mercedes a szombati időmérőedzésen, ezúttal is az volt a kérdés, hogy Lewis Hamilton vagy Valtteri Bottas indulhat az első rajtkockából. A hatszoros világbajnok brit végül gyorsabbnak bizonyult, a második sort a két Racing Point, a harmadikat pedig a két Ferrari sajátította ki Max Verstappent megelőzve. A vasárnapi start előtt egy órával még esett az eső a Hungaroringen, ezért szinte a teljes mezőny az átmeneti, félig vizes, félig száraz aszfaltra alkalmas gumikkal állt fel a rajtrácsra, ugyanakkor Verstappen a kivezető körén megcsúszott és a gumifalba csapódott, ezért a szerelőknek a rajtrácson kellett első szárnyat cserélni és felfüggesztést javítani a Red Bullon. A rajtnál Hamilton jól jött el, Bottas és mögötte Sergio Pérez (Racing Point) viszont beragadt egy kicsit, miután a finn versenyautója bemozdult a piros lámpák kialvása előtt. Hamilton megtartotta a vezető helyet, mögé Lance Stroll (Racing Point) és Verstappen sorolt be a második és harmadik helyre. Bottas és Pérez sok pozíciót veszített, ugyanakkor mivel a pályán az ideális ív folyamatosan egyre szárazabbá vált, a harmadik és az ötödik kör között a teljes mezőny a bokszban járt, és száraz aszfaltra alkalmas abroncsokra váltott. A 20. körben Hamilton csaknem 11 másodperces előnnyel vezetett Verstappen előtt, a harmadik helyen pedig Stroll száguldott, aztán Bottas következett a negyedik pozícióban. A versenytáv feléhez érve elkezdődtek a második kerékcserék, melyek után Bottas átvette a harmadik helyet Strolltól. A hajrához közeledve a finn még egyszer kereket cserélt, hogy friss gumikkal támadhassa a hajrában a második helyért Verstappent. Bottas az utolsó előtti körben utolérte holland riválisát, de az előzésre már nem maradt ideje, így meg kellett elégednie a harmadik hellyel. Hamiltonnak végül még arra is volt lehetősége, hogy az utolsó körökre teljesen új gumikat tegyenek fel az autójára, ezzel a leggyorsabb kört is meg tudta futni, és az ezért járó plusz egy vb-pontot is megkapta. „Hiszitek vagy sem, nagyon kellett nyomnom a leggyorsabb körért, közben azért vigyáznom kellett az autóra. Ez az egyik kedvenc versenyem, ezúttal egyedül voltam végig, ez pedig különleges kihívást jelent. Az idénynyitón több helyről kaptam ütéseket, amire nem voltam felkészülve, de sikerült talpra állni és ezen a hétvégén minden tökéletesen sikerült” – értékelt Hamilton, akinek ez az idei második, és karrierje során a 86. futamgyőzelme, így már csak öt hiányzik neki ahhoz, hogy beállítsa a hétszeres vb-győztes Michael Schumacher 91 sikert számláló rekordját. Egy másik Schumacher-csúcsot most beállított Hamilton Mogyoródon, eddig ugyanis csak a legendás német versenyzőnek sikerült egy pályán – a franciaországi Magny-Cours-ban – nyolcszor is nyernie. „Nem így akartam kezdeni a Magyar Nagydíjat, hogy a falban kötök ki. A szerelők elképesztő munkát végeztek, hogy rövid idő alatt megcsinálták az autót. Így tudtam nekik meghálálni, hogy második lettem. Az első kör nagyon fontos volt, onnantól jó döntéseket hoztunk, megvolt a versenytempónk, és sikerült beférni a két Mercedes közé, ez mindenképp jó eredmény. Azt hittem, nem fogok tudni versenyezni, úgyhogy ez egy győzelemmel felérő második hely” – fogalmazott Verstappen. „Ez egy rossz verseny volt, a második helyről indultam, de nem reagáltam jól, amikor a lámpa kialudt. Nagyon hátra estem, onnantól nagyon nehéz volt a verseny. Egy kör kellett volna még talán, hogy Maxot megelőzzem. Le kell vonnunk a következtetéseket, aztán indulhatunk Silverstone-ba” – értékelt csalódottan Bottas, aki mögött Stroll, Alex Albon (Red Bull), Sebastian Vettel (Ferrari), Pérez, Daniel Ricciardo (Renault), Kevin Magnussen (Haas) és Carlos Sainz Jr. (McLaren) a további pontszerzők sorrendje. A szezon két hét múlva Nagy-Britanniában folytatódik.