Szlávik János melegen ajánlja a maszkhasználatot a járvány második hulláma ellen

Az infektológus a külföldről behurcolt eseteknek tulajdonítja az aktív fertőzöttek számának emelkedését.

Magyarországon jelenleg nem kell bevezetni szigorú korlátozásokat, hiszen a hazai járványügyi helyzet most ezt nem teszi szükségessé – vélekedett az ATV Heti Napló című műsorában a koronavírus terjedéséről vasárnap Szlávik János. A Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa szerint azok a gócpontok, amelyek kialakultak az országban, kezelhetők. Hozzátette: a kórházban fekvő, koronavírusos betegek száma folyamatosan csökken, az elmúlt napokban 10-20-25 számban stabilizálódott az ápolt betegek száma. Az aktív esetek számának növekedését pedig a külföldről behurcolt eseteknek tulajdonítja, amelyeket szerinte karanténintézkedésekkel meg lehet akadályozni. Szlávik a szennyvíz-előrejelzések alapján azt valószínűsítette, hogy a következő két hétben nem várható nagy hullám. A szakember amúgy is azt gondolja, hogy megelőzhető a járvány második hulláma, hiszen a magyar szabályok sokkal szigorúbbak, mint más országokban. Ugyanakkor a maszkhasználat további szigorítását helyénvalónak tartja. – Korábban sokan „a nyár beköszöntétől várták, hogy megszűnik a járvány”. Ha azonban megnézzük azokat az országokat, ahol ebben az időszakban nagyon meleg van, nagyon terjed a vírus, mint például az Egyesült Államok déli részén. A meleg miatt ugyanis az emberek visszahúzódnak a légkondicionált helyekre, tömörülnek a zárt helyeken, és ha nem használnak maszkot, az is okozhatja a járvány terjedését – mondta Szlávik János.