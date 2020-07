Fellőtték az első arab Mars-szondát

A pandémia és technikai követelmények miatt tolták el a stratot.

Több mint fél évvel elhalasztották a Hubble-űrtávcső utódjának világűrbe juttatását. A James Webb űrteleszkóp 2021. október 31-én indulhat útnak a NASA tájékoztatása szerint. A korábbi tervekben 2021 márciusi indítás szerepelt, de a csütörtöki közlemény szerint



a pandémia és technikai követelmények miatt hét hónappal eltolják a startot.

Az új generációs James Webb munkába állására már egy évtizede égető szüksége lett volna az űrkutatásnak. Két éve különböző hardverproblémák és emberi hiba miatt kellett elhalasztani felbocsátását. A NASA egyik vezetője, Steve Jurczyk hangsúlyozta, hogy



miközben a küldetés sikere kulcsfontosságú, a legnagyobb hangsúly mégis az emberek biztonságán van.

A NASA azt is leszögezte, hogy a kongresszus által jóváhagyott 8,8 milliárd dolláros keretet nem fogják túllépni az új halasztás miatt. A héthónapos késlekedés csaknem felét, három hónapot a koronavírus-járvánnyal indokolták, a pandémia ugyanis lelassította a teleszkóp munkálatait a dél-kaliforniai Northrop Grumman űrtechnológiai vállalatnál. További négy hónap a felbocsátás biztonságos megszervezésére kell. A technikusok az űrtávcső teniszpálya méretű napvitorláját is újból ki akarják nyitni, és aztán újracsomagolni. A NASA jövő nyáron szállítja a Webbet a kilövés európai helyszínére, Francia Guyanára. A távcsövet egy Ariana rakéta juttatja az űrbe. Idén 30 éve, hogy Föld körüli pályára állították minden idők legismertebb és legnépszerűbb űrcsillagászati eszközét, a Hubble-t. Az űrtávcső forradalmi változást hozott az űrkutatásban, a közeli infravörös, látható fény és ultraibolya tartományban végez észleléseket. Már eddig is milliós nagyságrendű felvételt készített, egyebek mellett vizsgálta a Naprendszer kisbolygóit, a planetáris köd finomszerkezetét, az üstökösöket, a csillagok halálát. Amikor a James Webb eléri a világűrt, a NASA legnagyobb hatékonyságú és legösszetettebb űrteleszkópja infravörös fény segítségével a Naprendszeren belüli bolygókat és holdakat, valamint a legősibb és a legtávolabbi galaxisokat is tanulmányozhatja. A NASA első igazgatójáról, James Webbről elnevezett űrtávcső