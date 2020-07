Varga: Panzióépítési pályázat indul Pest megyében

Orbán Viktor szerint minden rendben van a magyarországi földviszonyokkal, mert a termőföld négyötödét kis- és középbirtokosok használják. A statisztikák és elemzések cáfolják ezt.

Ma Magyarországon földbéke van, amit érdemes megvédeni. Ehhez a földkérdést kellett rendezni, s olyan viszonyrendszert kialakítani, amelyben mindenki megtalálhatta a számítását. Erről beszélt Orbán Viktor nemrégiben azon a sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták a Fazekas Sándor volt agrárminiszter közreműködésével készült Mindent a magyar vidék jövőjéért - Mezőgazdaságunk 2010-2018 című könyvet. A miniszterelnök az eseményen kijelentette: a földkérdést úgy rendezték, hogy a földtulajdon 80 százaléka kis- és közepes birtokosoké, 20 százaléka pedig a nagybirtokosoké. A tények azonban ennek ellentmondanak. Kovách Imre, a debreceni egyetem szociológus professzora 2018-ban készített egy elemzést a magyarországi földhasználatról és a földtulajdoni szerkezetről. Ebben megállapította, hogy mind az egyéni gazdaságok és a gazdasági szervezetek száma, mind az általuk használt földterület nőtt az 50 hektárnál nagyobb, de különösen a 100 hektárt meghaladó birtokkategóriákban. Az, hogy 2015 és 2016 között az állam értékesített háromszáznyolcvanezer hektár földet – ami az összes mezőgazdasági terület mintegy nyolc százalékának felel meg – csak elenyésző mértékben módosította a földhasználat koncentrációját. A tanulmány megerősítette Ángyán József volt parlamenti államtitkár korábbi elemzéseinek summázatát: bár kisebb birtokosok is jutottak ilyen módon földekhez, az állami földeladások legnagyobb nyertesei a nagyobb gazdaságok voltak, ami a nagybirtokosok csoportjának összetételét részlegesen átrendezte, de a földhasználat szerkezetét nem. – A gazdaságok 4,3 százaléka, vagyis 16 039 termelőegység használta a hazai mezőgazdasági terület háromnegyedét, s 8762 gazdaság – az összes 2,3 százaléka – művelésében volt a föld közel kétharmada 2016-ban. Az ezer hektárnál nagyobb 532 gazdaság (0,1 százalék) használja a mezőgazdasági terület 19,6 százalékát, 916 052 hektárt, s az ötszáz hektárnál nagyobb 1302 gazdasághoz (az összes 0,3 százaléka) tartozik 1 458 240 hektár, az összes mezőgazdasági terület 31,2 százaléka – összegezte a debreceni professzor. Ha tehát a kormányfő nagybirtokosokon azokat értette, akik ezer hektár fölötti területeket mondhatnak a magukénak, valójában igazat mondott, hisz az ő arányuk a tanulmány szerint az összes földhasználó 19,6 százaléka. S itt jutunk el a kisbirtok-középbirtok-nagybirtok kategóriáig. Szakértőkkel beszélgetve az derült ki, hogy Magyarországon a közmegállapodás az 50 hektár alatti földterületet tekinti kisbirtoknak, az 50 és 300 hektár közöttieket középkategóriásnak, s az e felettieket nagybirtoknak. Így már árnyaltabb a kép, hiszen a 20 százaléknyi „hivatalos nagybirtokos” mögé mindjárt felsorakoznak az 500 hektárnál többet használók, vagyis további 31,2 százaléknyi földtulajdonos, s akkor még nem beszéltünk azokról, akik 300 és 500 hektár közötti földtulajdonnal rendelkeznek, az ő számuk még tovább növelné ezt az arányt. Ennek alapján tehát a földek több, mint 50 százaléka, de akár kétharmada is lehet a nagybirtokosoknál. Az adatok elemzéséből azonban további következtetéseket is le lehet vonni. Az egy gazdaság művelése alá tartozó termőföld tulajdonjogát ugyanis esetenként több tulajdonos nevére jegyezték be a legkülönbözőbb okok miatt – olvasható Kovách Imre tanulmányában. Az egyik ilyen ok volt a támogatási rendszer változása. Az Európai Unió az egységes területalapú támogatási rendszer (Single Area Payment Scheme, SAPS) keretében 2014-ig évente 60-70 000 forint támogatást adott hektáronként: ennek összegét a támogatott nevével és lakcímével együtt az interneten nyilvánosságra kellett hozni, és ez az adatbázis alkalmat adott a földtulajdon és földhasználati viszonyok pontosabb elemzésére is. Ez alapján a lista alapján az azonos tulajdonosi címekre bejegyzett földeket összegezve kiderül: a 200 hektár feletti és különösen az 500 hektárt meghaladó gazdaságok földjeinek átlagos nagysága tovább nőtt, miközben a klasszikus kisbirtokosok, vagyis a 10–50 hektárt használók száma nem változott. Mivel az uniós területalapú támogatási rendszer elosztásának feltételei 2015-ben megváltoztak – minél nagyobb egybefüggő birtoktestet tulajdonol valaki, annál kevesebb uniós pénzt kap, sőt, az 1200 hektár feletti birtokok után már egyáltalán nem jár támogatás – ezért a legnagyobb birtokokat kisebb egységekre bontották. Ez azonban csak névleg változtatott a földhasználat koncentrációján, összességében továbbra is néhány száz nagygazdáé vagy nagy gazdaságé a területek zöme. Hogy az elmúlt közel száz évben miként változott meg a nagybirtokosok javára a magyarországi földhasználat szerkezete, azt jól illusztrálja, hogy míg 1935-ben a 100 kataszteri hold feletti gazdaságok - az összes 4 százaléka - használták a föld 43,1 százalékát, (1,7 hold egy hektárnak felel meg), addig 2014-ben már a összes földbirtokos alig 1,3 százaléka művelte a mezőgazdasági területek 68 százalékát.

A megyei adatok sem igazolják a családi gazdálkodók sikerét Ángyán József volt parlamenti államtitkár – aki 2012-ben azért állt fel a székéből, mert az akkori Orbán-kormány az eredeti elképzelésekkel szembemenve nem kötötte a földhasználatot helyben lakáshoz, s emiatt épp nem a kis-és középbirtokosoknak kedvezett – tucatnyi megyében elemezte eddig, miként kerültek az állami földek nagybirtokosok kezébe. Hajdú-Biharban az itt elárverezett több, mint 12 ezer hektár mintegy 70 százalékát mindössze huszonnégy érdekkör szerezte meg a hozzájuk köthető hatvanöt nyertes árverező révén. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a parcellák közel kétharmadát a licitálók tíz százaléka szerezte meg, a 300 hektár feletti, értékesebb birtoktesteken mindössze negyvenöt nagy érdekkör osztozott. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a dobra vert 11 ezer 300 hektár állami terület több mint felét néhány tucatnyi, időnként céghálóban összeolvadó érdekeltség kaparintotta meg. Pest megyében a területek háromnegyedét 27 nagy érdekeltség szerezte meg. Veszprémben a földek kétharmada, vagyis mintegy 5800 hektár nem a kormánypropagandában szereplő családi gazdaságoknak, hanem 19 nagy érdekeltségnek jutott. Baranyában a birtokok több, mint felén 27 nagy érdekeltség osztozott, itt a helybéli gazdálkodó családok elől a földek jelentős részét – 83 százalékát - más településen élő, tőkeerős árverezők vitték el. Békés megye esetében is megállapította: az elkelt földterület több mint kétharmadát nem a kis vagy közepes családi gazdaságok, hanem 29 nagy érdekeltség szerezte meg, a földek zömét pedig különösebb verseny nélkül, kikiáltási áron ütötték le. Itt fordult elő az az érdekes helyzet, hogy a muronyi székhelyű Hidasháti Mezőgazdasági Zrt. által bérelt 2600 hektáros állami területre egyetlen árajánlat sem érkezett. Korábban megírtuk: a helyiek szerint Mészáros Lőrinc nézte ki magának a birtokot, de mivel a 300-300 hektáros földvásárlási kvótája már az egész családjának elfogyott a korábbi földárveréseken, megbízható helyi strómanjai pedig nem voltak, hivatalosan nem tudott ringbe szállni a földekért. Ezért aztán inkább magát a hidasháti részvénytársaságot vette meg, amivel együtt övé lett a 2051-ig szóló kedvezményes állami földbérlet is. Ángyán összesítése szerint egyébként Mészáros ezzel a tranzakcióval mintegy 13 ezer hektárra növelte agrárérdekeltségeinek összterületét. D.J.