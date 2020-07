353,27 forinton az euró

Az adóemeléssel és a vírusügyi enyhítésekkel el is illant hazai kúttarifáink vonzereje. Gázolajat most inkább külföldön éri meg tankolni.

Az utóbbi hetekben látványosan romlott a magyar üzemanyagárak térségi helyezése - derül ki a Cargopedia.hu-n frissített áradatok alapján végzett számításainkból. Bár április végén még Magyarország és a vele határos hét állam rangsorában a hazai autósok kivételesen kedvező helyzetéről számolhattunk be , mostanra a kép alaposan megváltozott. Az elmúlt hetekben a hazai benzinár a nyolc közül már csak a 4. legolcsóbb, a gázolaj pedig a harmadik legdrágább. Ez évek óta mindkét üzemanyagfajta esetében messze a legrosszabb helyezés, ami leginkább a 2012 előtti időket idézi . A helyzetromlás legkézenfekvőbb magyarázata a július elsején megemelt jövedéki adó . A Fidesz-KDNP 2016-os szabálya szerint 5 forint plusz áfával nő a benzinár és nettó 10 forinttal drágul a gázolaj, ha az Európában irányadó, Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára egy negyedév átlagában nem éri el az 50 dollárt. Ehhez képest a koronavírusválság miatt a második negyedévi átlag 30 dollár alá zuhant. Így - a szabály bevezetése óta másodszor - ugrott az adó és vele az ár is. Hasonló hatások miatt amúgy június elején a biztonsági készletezési díj miatt is nőtt az ár körülbelül 2-2 forinttal. A hazai üzemanyagárak térségbeli helyezése idén áprilisban még feltűnően kedvező képet mutatott. Benzinárunk néhány napig becsúszott még az eddig verhetetlennek tűnő ukrán alá is. Több éves visszatekintésben elmondható , hogy míg benzinünk a 2.-3. legolcsóbbnak számított, addig gázolajunk leginkább a 3.-5. hely között mozgott. A kedvező áprilisi helyzet - amiként arra szakértők akkor felhívták a figyelmünket - különösebben nem hozott a konyhára, hisz pont ekkor esett vissza drámai mértékben a kereslet és tiltották meg a magáncélú határátlépést. A jelek szerint a látszólagos kedvező állapot is tiszavirágéletűnek bizonyult. Helyezésünk ugyanis május óta mindkét üzemanyagfajta tekintetében hosszú évek óta nem látott szintre romlott. Most tehát, hogy résnyire talán kinyílnak a határok és a fuvarozók is újra a legolcsóbb tankolás lehetőségén törik a fejüket, a hazai árak már inkább riasztják az utazókat kútjaink többségétől. Felmérésünk szerint - az örökös elsőségét gyorsan visszaszerző - Ukrajna után benzinfronton először Románia, majd Szlovénia is beelőzött bennünket és szorosan a sarkunkban jár Ausztria. A gázolaj tekintetében május közepétől sorban Románia, majd Ausztria, később Szlovénia és végül Szlovákia is besorolt elénk. Pedig a határ közelében, ha engedik a szomszédolást, általában érdemes átgondolni a lehetőséget. Az árkülönbség ugyanis literenként akár súlyos tízforintokban mérhető. A legalacsonyabb ukrán, valamint a legmagasabb szlovák, illetve szerb benzin- és gázolajtarifák között már közel kétszeres a különbség. Igaz, ezek csak országos átlagok és a forgalmazók az egymáshoz közeli kutak tarifáit igyekeznek hasonló szinten meghúzni. A fordulaton nem lepődik meg Grád Ottó, a legnagyobb hazai olajcégeket tömörítő Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára sem. A szakember az adóemelések mellett lehetséges okként a forint és a környező államok devizái - így különösen az euró - egymás közti viszonyát említette. Külföldről nézve, minél gyengébb a forint, átszámítva annál olcsóbb nálunk tankolni és fordítva. Ez némiképp magyarázhatja úgy az áprilisi kedvező üzemanyag-helyzetet, mint a mostani romlást. Bár emellett felmerülhet a térséget ellátó olajfinomítók - így különösen a Mol - változó árpolitikája is, ezzel kapcsolatosan a főtitkár nem kívánt találgatásokba bocsátkozni. Más összefüggésben viszont megjegyezte, hogy a MÁSZ a harmadik negyedévre sem valószínűsít 50 dollár feletti olajárat. Ez alapján tehát egyelőre megmaradhat a jelenlegi, magasabb adómérték.