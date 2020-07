Rács mögött maradhat Rákóczifalva háromszoros gyilkosa

Volt, hogy egyik álneve feleségeként zsarolt ki nagy összeget azzal, hogy cserébe nem teszi közzé az intim fotókat.



Egy nőtől – több személyként és álneveken – bemutatkozva előbb intim fotókat, majd összesen 3.850.000 forintot csalt ki egy Csaba keresztnevű férfi – olvasható a hivatalos ügyészségi portálon . A Győri Járási Ügyészség közleménye szerint csalás és más bűncselekmények miatt a Győri Járásbíróság előtt emeltek vádat az elkövető ellen, aki egy másik nőtől is hasonló módszerrel követelt pénzt, sikertelenül. A vádirat szerint a férfi 2017 év végén Balázs néven, társkereső oldalon ismerkedett meg az első sértettel, akitől intim fotókat kért és kapott. Miután a kapcsolatuk megszakadt, Csaba már a saját nevét használva kereste meg áldozatát, azt állítva, hogy pornográf oldalakon látta meg a róla készült képeket. Azzal az ígérettel, hogy a szexképeket egy illegális szoftverrel minden weboldalról eltávolítja, 150 ezer forinthoz jutott, ám néhány hét múlva ismét elővette az álnevet. Ekkor azonban, már mint Balázs felesége csalt ki a hiszékeny nőtől hat alkalommal, összesen kétmilliót.

Az áldozat még vissza is vásárolta az „eltüntetett” fényképeket

Csakhogy Csaba vérszemet kapott, s hónapok múlva Lajosként mutatkozott be azzal az „információval”, hogy a nő főnöke tud az intim fotókról, amelyek miatt őt tönkre akarja tenni. A megzavarodott sértett ekkor ismét az „eredeti” Csabához fordult a fotók törléséért, amiért 1,15 millió forintot fizetett a férfinak, akinek még ez sem volt elég. Csaba fél év múlva 550 ezerért a hölggyel vissza is vásároltatta a saját fotóit, sőt még egy alkalommal további 150 ezer forintot próbált a nőtől megszerezni. Arra hivatkozott, hogy most „idegeneknek az internetes dolgaihoz történő hozzáférését” fogja letiltani egy szoftverrel, de ekkor a sértett már nem fizetett, hanem a hatóságokhoz fordult. Ha egy üzlet beindul alapon, a fentiekkel párhuzamosan a vádlott már Gábor néven egy másik társkereső oldalon egy újabb hölggyel ismerkedett meg, akitől kódot kapott az egyik közösségi oldalon lévő profiljához, ahonnan Csaba ugyancsak intim fotókat szerzett meg. Ennek a nőnek is előbb pénzért kínált képeltávolítást, majd később már azzal zsarolta, hogy ha nem fizet, közzéteszi a fotókat az interneten. Ez a sértett nem válaszolt, hanem feljelentést tett.