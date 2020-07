Választható lehet a „home office”, és erről egy új munkajogi szabályozás készül

Rekordnagyságúra bővült a kínálat, és több tízezer átköltöző jelenhet meg a piacon.



Teljesen más lesz az idei albérletszezon, mint az elmúlt években, elsősorban a járványhatás miatt – derül ki az ingatlan.com több mint 48 ezer kiadó lakóingatlan hirdetés alapján készített elemzéséből, amely a felsőoktatási ponthatárok csütörtöki kihirdetésével induló szezon apropóján mutatja be a fővárosi és a legnagyobb vidéki egyetemvárosok albérletpiacát. Az ingatlan.com adatai szerint július közepén országszerte rekordot döntött a kínálat:

több mint 20 ezer hirdetésben szerepelt kiadó lakás, ez 20 százalékos bővülést jelent a februári és a tavaly júliusi helyzethez képest. Budapesten több mint 14 ezer hirdetésből állt a teljes kínálat július közepén, ami 30-30 százalékos növekedésnek felel meg a járvány előtti és az egy évvel korábbi szinthez viszonyítva.

Az elemzés alapján



Budapesten az átlagos bérleti díj 150 ezer forint volt júliusban, ami a járvány előtti, februári szinthez képest 9 százalékos csökkenést jelent, éves összevetésben pedig több mint 10 százalékkal mentek lejjebb az átlagos bérleti díjak.

Az elemzésből kiderül, hogy Budapesten az egyszobás lakások adják a kínálat alig több mint 20 százalékát, a kétszobások részesedése közel 40 százalékos, a három- vagy többszobásoké pedig 40 százalék feletti. Az egyszobás fővárosi lakásokért átlagosan 120 ezer forintot kell adni havonta, a kétszobásakért 150 ezer forintot, a három- vagy többszobásokért pedig 200 ezer forintot. A vizsgált többi egyetemvárosban kissé más az eloszlás. Az egyszobás kiadó lakások részesedése 12-17 százalékos, a kétszobásoké 40-50 százalékos, a még nagyobbak pedig 32-42 százalékát adják. Debrecenben például egy kétszobás albérletért átlagosan 100 ezer forintot kérnek a tulajdonosok, Győrben 110 ezret, Miskolcon viszont csak 85 ezret.

Bizonytalan a helyzet

„A járvány miatt a teljes lakáspiacon, így az albérleteknél is bizonytalan a helyzet. Például egyelőre nem lehet tudni azt, hogy melyik egyetem hogyan indítja a következő tanévet, azaz online vagy hagyományos tanrenddel. A bizonytalanság ellenére azért több trend már látható az albérletpiacon. Az utóbbi 5-6 évben a fokozódó kereslet és az albérlethiány miatt növekedtek a bérleti díjak. Most azonban a kínálat bővült, ugyanis rövid távra kiadó lakásokra nincs igény a járvány miatt lefulladó turizmusból adódóan. Ezért a bérleti díjak is csökkentek” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A szakértő szerint az idei albérletszezon legnagyobb újdonsága nem az árcsökkenés lesz, hiszen az már hónapokkal ezelőtt megkezdődött a kiadó lakások piacán. Sokkal inkább arra a több tízezer bérlőre érdemes odafigyelni, aki olcsóbb bérleti díjak miatt továbbköltözhet a jelenlegi albérletéből. Hozzátette: „az utóbbi években tapasztalható bérletidíj-emelkedés miatt az volt a jellemző, hogy a bérlők nem szívesen költöztek, ha megfizethető lakásra bukkantak, és inkább meghosszabbították a jellemzően egy évre kötött szerződésüket. A mostani árcsökkenéssel viszont több tízezren aktívan kereshetnek alacsonyabb bérleti díjjal rendelkező ingatlant. Minden bizonnyal lesznek olyan tulajdonosok is, akik nem szeretnék elveszteni a jó bérlőjüket, és bérletidíj-csökkentéssel mennek elébe a folyamatnak.”