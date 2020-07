Tízezrével vesztették el az állásukat az emberek, egyetlen ágazat tartott ki

Csak az élelmiszerüzletek jártak jól a járvánnyal, lényegében az összes többi kereskedelmi ágazat bezuhant.

Legalább 40 ezer ember vesztette el az állást a járvánnyal párban járó létszám-leépítés miatt áprilisban és májusban a magyar üzletekben, amikor lényegében tilos volt a boltokat látogatni az élelmiszert, gyógyszert árustó üzleteket kivéve– közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adataira hivatkozva a blokk.com . A portál ezek alapján részletezte, hogy áprilisban 22 ezres volt a létszámcsökkenés, májusban pedig 19 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma, de a negatív folyamat már márciusban elkezdődött. Szintén az úgynevezett iparcikkes boltok többségének kényszerű bezárása hozta az áprilisi 10 százalékos, majd a májusi 3 százalékos kiskereskedelmi forgalomcsökkenést. Májusban előbb a vidéki boltok (4-én), utána pedig a fővárosiak (18-án) is kinyithattak ugyan, de ez nem sikerült minden kereskedőnek, többen zárva maradtak, átmenetileg vagy végleg. És a vásárlók is csak lassan indultak el a boltokba, nem is költöttek annyit, mint korábban. – Júniusban mérséklődött a boltos piac elmaradása a vásárlásokban, erősen közelíthette a korábbi év szintjét. A piac erősödése általában létszám-emelésekkel is jár, így a foglalkoztatás már javulhatott az áprilisi, májusi szinthez képest. Ugyanakkor március második felétől keserves időszak kezdődött a kereskedelem munkaerő-piacán is a koronavírus járvány miatt, megkezdődtek a leépítések, részben részmunka-időre állították az alkalmazottak egy részét, sokakat pedig elbocsátottak. Az élelmiszeráruházak viszont fel tudták tölteni az állományt, sokan próbálkoztak elvesztett munkahelyet pótolni náluk. Nem csak a kereskedelem, a gazdaság egésze fékezett, így repültek az alkalmazottak a szolgáltatóhelyekről is, például a szállodákból és a vendéglátásból.