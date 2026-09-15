Idén már olyan vidéki és budapesti helyek is lehúzták a rolót, amelyek megszűnése korábban elképzelhetetlen lett volna. A magyar társadalom mintegy kétharmada nem éri el az európai középosztály szintjét, miközben az éttermi árak emelkedtek. Az iparág helyzetéről a jövő heti Év Étterme Díjátadó Gála előtt rendezett sajtóbeszélgetést a Dining Guide.
A ceglédi vonalon néhány vonatnál változásokra kell számítani.
Ez is hozzájárulhatott az áramfogyasztási rekordokhoz.
Az ellen tiltakoznak, hogy a harmadik országból importált mezőgazdasági termékek lenyomják az uniós és spanyol termékek árát.
A Szerbia az Erőszak Ellen lista legismertebb politikusa, Marinika Tepić tizenkét napja folytat éhségsztrájkot.
Bírsággal és két hónapos eltiltással megúszta.
Idén áprilisban megkérdeztünk néhány balatoni vendéglátóst, milyen szezonra számítanak. Most visszamentünk, hogy megkérdezzük, mennyire jöttek be a várakozásaik.
Megelégelték a hatalmas forgalmat, amely szerintük a körgyűrű továbbépítésével lenne csak csillapítható.
A városvezetés szintén, de a végső szót a fővárosiak fogjék kimondani.
A balesetben 41 jármű ütközött össze, egy 44 éves férfi életét vesztette, további 39 ember (kettő életveszélyesen, tizenkettő súlyosan) megsérült. Az RTL Híradója később megrázó felvételt osztott meg a balesetről, a videót egy kamion fedélzeti kamerája készítette.
Tavaly csaknem negyedével több benzin és gázolaj fogyott a márkás töltőállomásokon, mint 2021-ben. Az ok az árstop.
Nem hogy csökkent volna, kis mértékben még emelkedett is a közúti járműforgalom a fővárosban a benzin hatósági árának december 6-i eltörlése után – közölte a friss mérési adatokat a Népszava kérdésére a Budapest Közút Zrt.
Az ok a hatósági ár, amely a kis töltőállomásokat véglegesen eltüntetheti a piacról.
Az autósok jövőben kitiltásáról 2023 nyarán dönthet a Fővárosi Közgyűlés. Előtte valamilyen formában kikérik a budapestiek véleményét is.
Minden ütemterv szerint halad, de jövő nyárig még lesznek kisebb-nagyobb munkák.
Bár az elmúlt években számtalan országban felmerült, hogy a vezetés közbeni mobilhasználat tiltásának mintájára valahogy a sétálás és a zebrán való átkelés közbeni mobilozást is szabályozni kéne, a terveket csak nagyon ritkán követték konkrét intézkedések.
Lehet, hogy bánatában világgá ment, mert szerelmes a börzsönyi kenguruba.
Április közepén kezdődik a munka a Jászai Mari tér és a Markó utca között.
Sokkal rendszeresebbé vált az online vásárlás: ma már mintegy 5,1 millió magyar rendel a webáruházakból, ráadásul egyre többször, egyre több mindent.
Amíg egy vevő tavaly júniusban átlagosan 3060 forintot hagyott a patikában, az idén már 3230 forintot.
Elérte a nettó 1046 milliárd forintot tavaly az online kiskereskedelmi forgalom, ami 34 százalékos bővülést jelent 2019-hez képest.
Csalódást keltő adatokat tett közzé a KSH a boltok áprilisi forgalmáról, amely csak a tavalyi bezuhanáshoz képest erősödött.
Torlódik a kamionforgalom a csanádpalotai, a nagylaki és a röszkei határátkelőnél - közölte a rendőrség szombat délelőtt a police.hu-n.
A gazdagréti kijárat előtt több autó összeütközött, emiatt áll a forgalom.
Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint az élelmiszerek és a napi fogyasztási cikkek forgalma az idén is nőtt az előző évihez képest, és decemberben is várható növekedés, de kisebb, mint a korábbi években.
Csaknem 20 ezerrel kevesebben dolgoztak júliusban a kereskedelemben, mint a koronavírus magyarországi megjelenése előtt.
Lesz, ahol tilos lesz autóval megállni, és időszakosan utcarészeket is lezárnak.
Nem sokat javítottak a ruházati- és cipőboltok helyzetén az újranyitást követő akciók. Pedig a koronavírusjárvány miatti korlátozások a kiskereskedelemnek éppen ezt az ágát sújtották a leginkább.