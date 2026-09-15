Egyre több hazai étterem zár be, a vendégszám növeléséhez a magyar középosztály kiszélesítésére lenne szükség

Idén már olyan vidéki és budapesti helyek is lehúzták a rolót, amelyek megszűnése korábban elképzelhetetlen lett volna. A magyar társadalom mintegy kétharmada nem éri el az európai középosztály szintjét, miközben az éttermi árak emelkedtek. Az iparág helyzetéről a jövő heti Év Étterme Díjátadó Gála előtt rendezett sajtóbeszélgetést a Dining Guide.