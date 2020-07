Orbán szövetségese, Vučić elnök olyan önmegvalósítási parádét tol, hogy az a Covid 19-et is elhalványítja

Kedden bízza meg kormányalakítással saját alakulatát, az ellenzék által részben bojkottált parlamenti választást fölényesen megnyerő Szerb Haladó Pártot (SNS) Aleksandar Vučić államfő. Mégpedig úgy, hogy egyelőre titok a leendő miniszterelnök személye. A nagy eseményre hétfőtől mégsem figyel szinte senki sem Szerbiában. Az államfő ugyanis maga vitte el a show-t azzal, hogy bejelentette, visszaül az iskolapadba, hogy megvalósítsa gyermekkori álmát. Instagram oldalán tette közzé, hogy kosárlabdaedzőnek fog tanulni a Belgrádi Sport és Egészségügyi Szakfőiskola edzői szakán. Aleksandar Vučić 1994-ben szerzett jogi diplomát a Belgrádi Egyetemen, de már egy évvel korábban politikai szereplővé vált a szélsőjobboldali Szerb Radikális Párt színeiben. Sportra akkor nem volt ideje, így most szeretné beteljesíteni „gyermekkori álmát”, hogy, mint fogalmazott, fiatal tehetségekkel foglalkozhasson. „Nem hiszik el, milyen szerencsés vagyok, hogy ennyi idő elteltével megvalósíthatom gyermekkori álmom - írta Vučić a fényképe alá, amelyen új diákigazolványát mutatja meg. Arról viszont egyetlen szót sem írt, hogy államfői teendői mellett miként tud majd főiskolára járni, hogy zsúfolt naptárába hogyan illeszthetők be az edzések. Eddig az sem volt nyilvános, hogy sportkarrierre vágyott, mint ahogy az sem, hogy a politika utáni életre is készül. Eddigi politikai pályafutása nem azt sugallja, hogy Vučić bármikor is önszántából kiengedné a hatalmat a kezéből. Az elnök büszkén hirdeti, hogy sokat tanult barátjától, Orbán Viktortól, és valóban az orbáni receptet alkalmazza, látszatdemokrácia mellett valójában önkényuralmat épít Szerbiában. Az 50 éves, 199 cm magas politikusról köztudott, hogy szereti a sportot, foci- és kosárrajongó. Testvére, Andrej kosarazott is egykoron, 2012-ben pedig bekerült a Crvena zvezda csapatának vezetőségébe. A sport azonban néha bajjal is jár. Az ország legismertebb epidemiológusa, Predrag Kon, a válságstáb tagja szerint Szerbiában négy hét múlva csökkenhet jelentősen a fertőzöttek száma. Kon azt mondta, hogy amikor megszüntették a rendkívüli állapotot, úgy tűnt, hogy már nincs kockázat, utána azért változott a helyzet, mert a sportrendezvényeken, a választási kampányban és a tüntetéseken mindenütt nagyon sok ember volt. Jelenleg a járványhelyzet bizonytalan és kedvezőtlen tendenciát mutat, de jó hír, hogy Belgrádban lassú javulás vette kezdetét.

Miloš Vučević lehet a miniszterelnök A belgrádi kormányalakításról egyelőre annyit tudni, hogy a jelenlegi kabinet annak ellenére is radikálisan átalakul, hogy a politikai erőviszonyok nem változtak. A 2017-től hivatalban lévő Ana Brnabić helyére a szerb média Miloš Vučević, az SNS elnökségi tagját tartja a legesélyesebbnek. Brnabić volt a balkáni állam első női miniszterelnöke, aki abban is úttörőnek számított, hogy nyíltan vállalta leszbikusságát. A Vučić–Vučević páros pedig vélhetően amolyan Bukarest-Budapest karriert futhat be majd a nemzetközi sajtóban.