A tavaszi fagyok és az aszály miatt idén kevesebb lesz a szilva

Az Orbán-kormány adóemelése miatt kilőtt a hazai üzemanyagtarifa, de a lakossági energiadíjak szabályozásán is módosítaniuk kell. Lelkesen fejlesztjük a Nyugat-Balkán energiarendszerét.

A benzin és a gázolaj Orbánék által durván megemelt jövedéki adójának köszönhetően az elmúlt hetek során brutálisan meglódultak az üzemanyagárak: még Ausztriánál is drágább lett így nyárra az üzemanyag – közölte tegnap Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke, az Európai Parlament gazdasági bizottságának tagja. Az ellenzéki politikus felszólalásnak apropójául alighanem lapunk tegnapi tudósítása szolgált. Ebben kimutattuk, hogy az elmúlt hetekben a térség államai közül a románok és a szlovének üzemanyagárai is beelőzték a magyart. De gázolajban elénk vágott Ausztria és Szlovákia is. A DK előre szólt – szögezi le az alelnök. Kizárólag a Fidesz-kormány öncélú pénzszedésének köszönhető, hogy Magyarországon ilyen irdatlan összegekért lehet tankolni – írja, elfogadhatatlannak nevezve, hogy Orbánék a válság közepén még külön megnehezítik a magyarok életét. Egyértelmű, hogy a fideszes oligarchák milyen sorsot szánnak a magyaroknak. De mi, európai magyarok nem hagyjuk szó nélkül, hogy Orbánék az országon verjék le saját alkalmatlanságukat és tehetetlenségüket – zárja sorait Molnár Csaba.