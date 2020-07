Lemondott a polgármester Pilismaróton, aki egy sokáig titkos bányanyitásba bukott bele

A Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt Kisfaludy-pályázat azért helyosztó is lehetett: Mészáros Lőrinc 17,7 milliárdot nyert.

Úgy látszik, már nincs akkora harag Orbán Viktor kormányfő és Simicska Lajos között, ugyanis utóbbi cége 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott egy hárskúti panzió fejlesztésére – tudta meg az mfor.hu . A Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által kiírt Kisfaludy-pályázat döntési listájából derült ki ugyanis, hogy a Fidesz egykori pénztárnoka családjának érdekeltségében maradt cége, a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt. is nyertes lett. Azt a Népszava is megírta : a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt. üzemelteti a Faunus Vendégházat. Itt egyébként a legolcsóbb szoba 16 ezer forintba kerül, az úgynevezett narancs apartmanban viszont már 56 ezer forintba kerül egy éjszaka. Az mfor.hu szerint azt, hogy már nem lehet annyira ellenséges a viszony Orbán Viktor miniszterelnök és Simicska Lajos, a Fidesz volt pénztárnoka között, az is jelzi: az MTÜ-nél tudniuk kellett, hogy a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt. cégnév valójában kit takar.