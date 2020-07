3-as metró: klíma legfeljebb jövőre

Ezt a nyarat is bizonyosan légkondiconáló nélkül kell átvészelni a hármas metró újragyártott, de nem klimatizált kocsijaiban. A Népszava kérdésére ugyanis a BKV azt válaszolta: – Az összes szerelvény klimatizálása idén nyáron nem kivitelezhető.

A budapesti hármas vonalon közlekedő járműveket 2016 és 2018 között 69 milliárd forintért gyakorlatilag újragyártotta felújítás címén az orosz Metrovagonmas. A Tarlós István vezette fővárosi önkormányzat azonban takarékossági okokból nem kért bele klímát.

A BKV most azt közölte: „A járványügyi helyzet az élet minden területére kihatással van, így az M3 szerelvényeinek klimatizálását is befolyásolja. A BKV ugyan mindent megtesz a metrókocsik légkondicionálásának érdekében, de az már bizonyos, hogy idén nyáron minden feltétel teljesülése esetén is maximum a prototípus kocsikon lehet megvalósítani a klimatizálást”. Ez hat kocsit jelent a 222-ből.

A BKV a gyártó hozzájárulására vár, mivel a berendezések beszerelésének komoly garanciális vonzata van. A Metrovagonmas illetékesei korábban ugyan szóbeli ígéretet tettek, hogy a műszaki tartalom ismeretében elvileg hozzájárulnak a garancia meghosszabbításához, de ezt írásban egyelőre nem erősítette meg a cég a BKV határozott kérésére sem. Az orosz céggel kötött vállalkozási szerződés értelmében ugyanis mindenféle változtatáshoz hozzá kell járulniuk, különben elvész a szerelvényekre adott 30 év garancia.

Tavaly nyáron Karácsony Gergely még főpolgármester-jelöltként 34,8 fokot mért a hármas metró felújított kocsijában és rögtön meg is ígérte, hogy másként lesz ez, ha megválasztják. De egyelőre a pályázatot se írták ki, holott a városvezetés korábban azt mondta, hogy tendert hirdetnek ez ügyben. Karácsony Gergely korábban azzal nyugtatta a kedélyeket, hogy a költségvetésben rendelkezésre áll a klímák beszerelésére a pénz. Csakhogy azután a járvány elleni védekezés és a kormányzati elvonások alaposan leapasztották a kasszát. Az is felmerült, hogy az orosz cég által felújítás címén újragyártott metrókocsik nem bírnák el a klímagép súlyát. A BKV egyébként már tavaly nyáron felvette a kapcsolatot több klímagyártó céggel és közvetlenül a választások előtt műszaki szimpóziumot rendeztek öt szakcég részvételével. Előzetesen 6-10 milliárdra becsülték a légkondicionálás utólagos kiépítésének költségét. Három cég is jelezte, hogy örömmel vállalkozna a feladatra. A BKV mindegyiktől kért egy orosz kocsiszekrényre felszerelt prototípust.

Miközben a Tarlós-érában beszerzett metrókra évek alatt sem sikerült klímát szerezni, Bécs legrégebbi, U6-os metróvonalán közlekedő szerelvényeinek klimatizálásával egy év alatt végeztek. A Bécsi Közlekedési Vállalat, a Wiener Linien 2019 júniusában kezdte meg a vonalon közlekedő legrégebbi, 1995-ben gyártott szerelvények átalakítását. Az utólag beépített berendezések hűteni és fűteni is tudnak. Összesen mintegy négymillió eurót – mintegy 1,4 milliárd forintért költöttek erre. A szerelés egy évig tartott.