Gerendai hiányolja a felmelegedést

Eddig nem igazán váltak be a Sziget-többséget három éve eladó vállalkozó egyéb érdekeltségei, így a Lupa Beach, a Costesek vagy a Budapest Park. Az ok a túl sok felhő meg a vírus.

Komoly anyagi veszteségeket kénytelen elszenvedni Gerendai Károly amiatt, hogy - legalábbis Magyarországon - messze nem tapasztalja a hírekben szereplő éghajlati felmelegedést. Ezzel magyarázta ugyanis a Lupa-tavi szabadidőközpontban szervezett tegnapi sajtóbejáráson a Sziget-alapítóként ismert vállalkozó a várakozásaitól elmaradó látogatottságot és bevételeket. Gerendai Károly - nem titkoltan főleg a Sziget-többségért 2017-ben kapott milliárdokból - Lakatos Péter Videoton-vezérigazgatóval együtt három éve alakított ki az addig legfeljebb illegális fürdőhelyként ismert budakalászi bányató partján az átlagosnál színvonalasabb vízi élményközpontot. Kérdésünkre a koronavírus-válság kedvezőtlen hatását jóval kevesebbre tette annál, mint hogy az - időjárás-előrejelzéssel is alátámasztott - verőfényes napok száma mindeddig messze alulmúlta reményeiket. (Igaz, a koronavírus miatti lehetséges szigorítások fenyegetők.) Az elmúlt évek során a szóba jöhető 120 nap fele helyett körülbelül a hatoda csábított strandolásra. A - péntek-vasárnap felnőtteknek 2 ezerért igénybe vehető, Gerendai szavai szerint igényes tópart-élményt nyújtó - Dürer Öböl, valamint a legfeljebb 4 ezer forintba kerülő, inkább homokos tengerpartra hasonlító Lupa Beach együttes befogadóképessége körülbelül tízezer fő. A keret a koronavírus-intézkedések miatt most 7,5 ezer, de már napi 4-5 ezres látogatottsággal is elégedettek lennének. Az egy szezonra vetített korábbi, 200 ezres látogató-célszámhoz képest jelenleg 150 ezerrel is boldog lenne. A hétköznap kora délutáni bejárás során úgy 2-3 ezren lehettek, amivel mindenki szellősen elfért a valóban "luxuséletérzést" sugárzó strandokon, sportpályákon és vendéglátó-helyeken. Fejlesztéseik között említett egy új autósmozit, egy, a szokásosnál több szolgáltatást nyújtó "glampinget" és új horgászhelyeket. A 16 óra után féláras, illetve a 19 óra utáni ingyenes belépési lehetőséggel igyekeznek vendéglátóegységeik esti kihasználtságát is növelni. Elmondása szerint befektetőtársával együtt eddig mintegy négymilliárdot fektettek az üzletbe, amihez állami támogatást nem igényeltek. Ugyanakkor, mivel egyes szakaszokat vállalkozóknak adnak ki, az összbefektetés elérheti a tízmilliárdot is. (A területen üzemelő cégek bevételeik 22 százalékát adják le Gerendaiék társaságának, ami este 10 százalékra csökken.) Kérdésünkre a vállalkozó elmondta: cégük, a Lupa Strand Kft. tavaly a 2018-as, mintegy félmilliárdos bevételhez és néhány milliós nyereséghez hasonló eredményt ért el. A cégben ugyanakkor változatlanul lát növekedési lehetőségeket, így az nem eladó - szögezte le. Más vállalkozásai kapcsán még ennél is keserűbb. Két, Michelin-csillagos étterme közül a hotelhez kötött Costes Downtown nyitott ki, de korábbiak tizedére-ötödére esett látogatottság miatt nagyobb veszteséget termel, mint amikor a koronavírus-intézkedések miatt zárva tartott. Hasonló a helyzet a Kultúrpark Zrt. üzemeltette, jelenleg szintén nem működő Budapest Park nevű szabadtéri szórakozóhellyel. Esélyes ugyanis, hogy a kormány az augusztus 15-e utáni időszakra is kiterjeszti a nagyrendezvények tilalmát. Vállalkozásait érintő, érdemi állami segítséget változatlanul nem lát. Így mindkét érdekeltsége kapcsán felmerül, fenntartásukat meddig képes állni megtakarításaiból. Gerendai változatlanul kisrészvényes az összes idei fesztiválját lefújó Sziget Zrt.-ben is.