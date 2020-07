Meghátrált a tatai luxusszálloda építtetője, szerényebb beruházást terveznek

A parlament csak megszavazhatja vagy elutasíthatja a büdzsét és a mentőcsomagot, de ezeket nem módosíthatja.

Az Európai Parlament csütörtökön állásfoglalást fogad el az uniós csúcs döntéseiről. Ez lesz az első állomása annak a folyamatnak, amelynek végén a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia az EU hosszútávú költségvetését és a járvány utáni helyreállítási alapját. A parlament csak megszavazhatja vagy elutasíthatja a büdzsét és a mentőcsomagot, de ezeket nem módosíthatja. Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő, a költségvetési ellenőrző bizottság tagja nehéz tárgyalásokra számít a kedd reggel befejeződött uniós csúcs döntései alapján. Mint lapunknak elmondta, a parlament erős jogállami feltételrendszert akar, lehetőleg olyan eljárási szabállyal, amely megnehezíti, hogy a jogállami normákat sértő és az EU pénzügyi érdekei ellen vétő tagállam kibújhasson a felelősség alól. Ezeket a garanciákat szerinte egyáltalán nem tartalmazza az állam- és kormányfői grémium záróközleménye. - A megállapodás nem annyira a Covid-19 utáni kármentést szolgálja, mint a korrupció és a demokratikus visszarendeződés elősegítését - fogalmazott kissé sarkosan. Az EP a kormányokéval egyenlő beleszólást szeretne a gazdasági mentőcsomagból járó tagállami támogatások jóváhagyásának a folyamatába is. A csúcs csak az Európai Bizottságnak és a tagállamok minisztereiből álló EU Tanácsnak adott erre jogosítványt. Emellett a parlament a hétéves költségvetés számait is alacsonynak tartja és nem örül annak sem, hogy a 27 vezető 110 milliárd euróval csökkentette a járvány utáni helyreállítási alapból lehívható vissza nem térítendő támogatások összegét. Kifogásolja azt is, hogy az csúcs résztvevői visszavágták az EU modernizációját segítő programok finanszírozását is.