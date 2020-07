Gyanúsított lett a Nyugati pályaudvaron időseket fenyítő biztonsági őr

A rendőrök a bemutatott videó alapján állították elő az idős embereket bántalmazó férfit.

Garázdaság megalapozott gyanújával hallgatták ki a BRFK nyomozói J. Kálmán a 34 éves biztonsági őrt, aki múlt szombaton a Nyugati pályaudvaron két idős férfit is inzultált az egyik átjáróban – derült ki a police.hu tájékoztatásából. A szekuritis – ahogy arról a Népszava is beszámol t – az RTL Klub Híradójában bemutatott videófelvétel szerint az egyik idős férfit megütötte, a másikat pedig fellökte. A nyomozás adatai szerint július 18-án reggel a két férfi szóváltásba keveredett a pályaudvaron biztonsági őrként dolgozó 34 éves J. Kálmánnal, aki először az egyik férfit arcon ütötte, aki ennek következtében a földre esett, majd a másik férfit meglökte, aki ráesett földön fekvő ismerősére. A rendőrségi portál szerint a nyomozók a felvétel alapján felkutatták a két idős férfit, és az ott látható biztonsági őröket is rövid időn belül azonosították, majd július 20-án hétfőn előállították a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható őrt. Az ellene folytatott büntetőeljárásban szabadlábon védekezhet.