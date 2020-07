Két éven át göngyölítették fel a tolnai bűnbanda ügyeit, most több mint száz rendőr ment ki értük (videó)

A mexikói bűnbanda nyomára egy 2,5 éves apróság "vezette" a rendőrséget.

Charles Dickens-regénybe illő gyerekrabló bűnbanda nyomára jutottak a rendőrök Mexikóban, miközben egy piacról eltűnt kisgyerek után kutattak. Egy két és fél éves kisfiú egy piacról tűnt el, mint kiderült, őt is lépre csalhatták a bűnözők, akiknek a rejtekhelyén 23 elrabolt kisgyerekre bukkantak a hatóságok. Többségük 2 és 15 év közötti volt, de 3 hónapos csecsemő is volt az áldozatok között. A gyerekeket a Chiapas államban fekvő San Cristobál de las Casasban működő bűnbanda arra kényszerítette, hogy a turisták körében népszerű város utcáin csecsebecséket árusítsanak. A helyi ügyészség beszámolója szerint a gyerekeket fizikai és lelki erőszakkal kényszerítették a munkára, és a legtöbbjük állapota arról árulkodik, hogy alultápláltak és nélkülözniük kellett. A gyerekek arról számoltak be, hogy kiküldték őket az utcára, hogy mindenféle dolgot áruljanak, és aki nem elég pénzzel tért haza, az nem kereste meg magának a jogot arra, hogy enni kapjon vagy fekhelye legyen. A helyszínen készült és a sajtótájékoztatón bemutatott videofelvétel tanúsága szerint a gyerekek kartonpapíron és takarókon alhattak. Az ügyben három nőt vettek őrizetbe, akiket emberkereskedelemmel és kényszermunka alkalmazásával vádolnak. A gyerekeket a helyi gyermekvédelmi hatóságok vették gondozásba. Az ügy azzal kezdődött, hogy a hatóságok nyomozni kezdtek a két és fél éves Dylan Esau Gomez Perez ügyében, aki édesanyja mellől tűnt el egy helyi piacon. Egy biztonsági kamera felvételén az látszott, hogy egy 13 év körüli lány kézen fogja és elviszi valahova. Ebből a rendőrök azt gyanítják, hogy a bűnbanda irányítói arra is kényszerítették áldozataikat, hogy más gyerekeket raboljanak el. Az ügyészség azt nem erősítette meg, hogy a 23 megtalált gyerek között van-e Dylan. Édesanyja kedden úgy nyilatkozott, hogy a hatóságok arról tájékoztatták, hogy a kisfiú egyelőre nem került elő. A nő egyedül neveli Dylant, zöldséget és gyümölcsöt árul a piacon, ahonnan a gyerek eltűnt. Azt mondta, a kisfiú el-elcsatangolt néha, de nem tud arról, hogy korábban akárcsak egy gyerek is eltűnt volna a piacról.