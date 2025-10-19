Soros György már drogkereskedelemben is utazik – Az Origo szerint

Ma délelőtti sorosozásában az Origo odáig jutott, hogy az esetleges drogliberalizáció is Soros György érdeke lehet. „Most egy olyan összefüggést mutatunk be, amelyről eddig itthon szintén nem esett sok szó: ez pedig Soros és a drogok kapcsolata” - írják.