Többféle kábítószert, robbanóanyagot, 300 ezer eurónyi készpénzt, aranytömböket, ékszereket, luxuscikkeket is lefoglaltak. A rendőrségi akcióban őrizetbe vették a Slovan Bratislava biztonsági főnökét.
A lefoglalt kábítószer feketepiaci értéke közel 20 millió forint.
Úgy tűnik, sikerült felszámolni egy drogkereskedő hálózatot.
Mefedront, ketamint, kannabiszt és methadont és egy etil-hexedron nevű új pszichoaktív anyagot is forgalmaztak.
35 futár áll bíróság elé: 18 milliárdnyi, drogkereskedelemből származó pénzt hoztak Magyarországra.
Közös sütést szerveztek a Hős utcai gyerekeknek a Kontúr Közhasznú Egyesület civil önkéntesei, akik egymást segítő közösséget szeretnének létrehozni a gyerekekből.
A Debreceni Rendőrkapitányság nyomozóinak jutott a tudomására, hogy egy férfi bódító hatású anyagot árul Debrecen külterületén, főleg helyi fiataloknak. A nyomozók a Cívis Közterületi Támogató Alosztály munkatársaival csütörtök reggel összehangolt akciót szerveztek, amely során otthonában ütöttek rajta a gyanúsítotton - számolt be a police.hu
Ma délelőtti sorosozásában az Origo odáig jutott, hogy az esetleges drogliberalizáció is Soros György érdeke lehet. „Most egy olyan összefüggést mutatunk be, amelyről eddig itthon szintén nem esett sok szó: ez pedig Soros és a drogok kapcsolata” - írják.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda felszámolta azt a bűnözői csoportot, ami mindössze 82 nap alatt 390 millió forint értékű drogot adott el országszerte. A bevételből a szervezet vezetői luxus körülmények között éltek. A rendőrségi akcióban a Terrorelhárítási Központ (TEK) is részt vett. A FŐ KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK!
Drogkereskedőt és fogyasztókat fogtak el a rendőrök Budapesten, a X. kerületben, egy Hős utcai lakásban - közölte a rendőrség hétfő reggel a honlapján.
Két kábítószer-kereskedőt és tizenegy kábítószer-birtoklót fogtak el vasárnap a rendőrök a Sziget Fesztivál területén és annak közelében - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) hétfőn a honlapján.
Kábítószerrel kereskedő nemzetközi bűnszervezetet számolt fel közösen a cseh, a svéd és a magyar rendőrség - közölte Jakub Frydrych, a cseh Nemzeti Drogellenes Központ igazgatója szerdán Prágában.
Két kábítószer-kereskedőt és két fogyasztót vettek őrizetbe a rendőrök Újpesten - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
Mintegy négyszáz kiló katot, egzotikus kábítószerfajtát foglaltak le Bécsben, az illegális szert Afrikából Budapesten át szállították az osztrák fővárosba, és onnan vitték volna tovább más országokba - közölte pénteken az osztrák rendőrség.
Egy debreceni férfi éveken át foglalkozott marihuána kereskedelemmel, többnyire a helyi hallgatóknak árulta a drogot, amit sokszor házhoz is szállított. A bűnözői csoport vezetőjével és hét társával szemben vádemelést javasolnak a nyomozók. A fő képre kattintva galéria nyílik!
Az ENSZ szerint a kolumbiai kormány és a FARC lázadócsoport közötti békekötés azt eredményezheti, hogy egyre kevesebb kokaint termelnek. A világszervezet Kolumbiáért felelős koordinátora, Fabrizio Hochschildt emlékeztetett arra, hogy a dél-amerikai állam a világ legnagyobb kokaintermelője.
Lakástűz után találtak kábítószergyanús növényt és annak termesztéséhez szükséges eszközöket a rendőrök a főváros VIII. kerületében - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság kedden a rendőrség honlapján.
Elfogtak a rendőrök két férfit, akik Miskolcon úgynevezett új pszichoaktív anyagot, "herbált" árultak - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken.
Új pszichoaktív anyaggal való visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást két bicskei férfi ellen a helyi rendőrkapitányság - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.
Egy magyar és egy koszovói férfit fogtak el Linzben drogkereskedelem vádjával - közölte a felső-ausztriai tartományi rendőrség hétfőn.
Hiábavaló lehet a mexikói kormány fellépése a kábítószercsempészet ellen. Miközben több nagy bűnbandát feloszlattak, új drogkartell alakult Mexikó déli részén.