Koronavírus: 19 új fertőzött, öt napja nem ölt a vírus

A statisztikák azt mutatják, újra csökkennek az aktív esetek.

Tizenkilenc újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4366-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma – közölte szerdán a kormányzati tájékoztató oldal . Szombat óta nem halt meg senki a koronavírus okozta betegségben, így az elhunytak száma változatlanul 596, 3283-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma a múlt hétvégi emelkedés után hétfőtől újra csökken, jelenleg 487-en vannak, akiknek 39 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, valamint a gyógyultak 45 százaléka budapesti. Szerda reggelig 76 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, közülük 4 embert lélegeztetőgépen. A tájékoztató oldal továbbra is figyelmeztet: a járvány most is jelen van és több országban erősen terjed, ezért a járványügyi készültség továbbra is érvényben van. Az a cél, hogy a vírust a határon kívül tartsuk és a további szigorításokat, korlátozásokat elkerüljük. A beutazási korlátozások bevezetése óta a hatósági házi karanténban lévők száma is nő, jelenleg 6553 embernél rendelték el. Az általános szabályok változatlanok: továbbra is viselni kell a maszkot az üzletekben, a tömegközlekedésben és továbbra sem tartható 500 fő feletti zenés, táncos rendezvény.