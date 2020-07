A fideszes Szatmáry Kristóf kapott még nyolcmilliót badacsonyi panziójának fejlesztésére

Jó lenne, ha idővel a liberális, progresszív szellemiség egyik központjává válna – vázolta a Budapest Iskola Intézet reménybeli jövőjét Hermann Zsuzsa, a tavaly elhunyt filozófus, Heller Ágnes lánya.

Az intézet létrehozását Karácsony Gergely főpolgármester és Gy. Németh Erzsébet humán területekért felelős főpolgármester-helyettes kedden jelentette be. Első lépésként Heller Ágnes és Fehér Ferenc hagyatékát az örökösök – Hermann Zsuzsa és Fehér György – letétbe helyezik a Fővárosi Levéltárban.

„Kezdetben csak annyit szerettem volna, hogy anyu dolgai ne vesszenek el, váljanak kutathatóvá” – mondta Hermann Zsuzsa a Népszavának. Közben Gábor György filozófus és mások is hasonló kezdeményezéssel éltek, a tervezgetés során jutottak el az intézet gondolatáig. Karácsony Gergely szerint a fővárosnak erkölcsi kötelessége a progresszív, demokratikus hagyományt ápolni, Gy. Németh Erzsébet pedig azt hangsúlyozta, hogy az intézetnek várhatóan külföldi egyetemekkel és kutatóintézetekkel is lesznek kapcsolatai.

Bár végleges helyszín hivatalosan még nincs, Hermann Zsuzsa úgy tudja, hogy az intézet nagy valószínűséggel egy – még felújításra váró – lakásban kap helyet, és jövőre nyílik meg. Heller Ágnes mintegy 3 ezer könyvéből a magyar nyelvű kötetek kerülnek az intézethez, valamint egy-kétezer levél, naplók és naptárak, kitüntetések és díjak, plakettek és érmék. A tervek szerint szintén a Budapest Iskola Intézet fogadja majd be Márkus György hagyatékát is, ami 30 ezer kötetet számlál. Hermann Zsuzsa abban bízik, hogy Radnóti Sándor és Vajda Mihály is részt fog venni az intézet munkájában.

Filozófusok köre A Lukács-iskolának is nevezett Budapesti Iskola a Lukács György köré csoportosult filozófusok, gondolkodók – többek között Fehér Ferenc, Heller Ágnes, Hermann István, Márkus György, Vajda Mihály – társasága volt a hatvanas-hetvenes években. Tanítványaik közé, a „Lukács-óvodába” tartozott a Kádár-rendszer ellenzékének számító Bence György, Kis János, Ludassy Mária vagy például Radnóti Sándor. A Lukács-archívum sorsával a Népszava is többször foglalkozott. 2018-ban megállapodás született arról, hogy az MTA mégis fenntartja a Lukács György korábbi lakásában kialakított kutatóhelyet, a hagyaték helyzetét azonban viták kísérték.