A volt kormánypárt budapesti elnöke erről, valamint a jelenlegi hatalom állítólagos százas listájáról a tusványosi tábor egyik kerekasztal-beszélgetésén tett említést.
Szentkirályi Alexandra ezután országgyűlési képviselői feladataira összpontosít.
„Olyan, mint Columbo felesége. Hallani hallották a nevét, de látni senki sem látta” – véli a parlamentből kieső fideszes politikus.
Éljen a tehetségtelenség! Ő maga egyébként öt cikluson át volt az Országgyűlés tagja.
A legutóbb még bukott az ellenzéki Vajda Zoltánnal szemben.
A Reformátorok terén az ellenzéki párt önkormányzati képviselője és társai újra akcióztak. Hiába kezdeményezték a kegyelmi botrányban érintett református püspökre emlékeztető feliratok eltávolítását, a városrész fideszes vezetői máig nem léptek.
A turisztikai ügynökség jogsegélyszolgálatot hozott létre az érintetteknek.
Az ülésre a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Turisztikai Ügynökség és a fogyasztóvédelmi hatóság képviselőit is várja a kormánypárti frakció.
A szálláshely egyelőre nem fogad vendégeket, de idáig már 57 millió forinttal támogatta a Magyar Turisztikai Ügynökség.
Meghaladja a 255 millió forintot is az az uniós pénz, amit Szatmáry Kristóf érdekeltsége szakított az utóbbi három évben.
A Fidesz országgyűlési képviselője már kiszállt a cégből, ám az így is családi tulajdonban maradt.
Egyenesen a Fidesz parlamenti frakciójába vezetnek a különös ügy szálai.
Olcsó szexizmussal és dilettáns pszichologizálással esett Vajda Zoltánnak a XVI. kerületi lap - vette észre a 24.hu. A Helyi Hírek szerint akinek három lánya van, az kudarcot vallott az ágyban, és egy négy fiút nemző fideszes ellen csak az indul a választáson, aki lányai miatti szégyenét kompenzálná.
Szatmáry Kristóf az MKB Bank két pénztárában is elnök. Tiszteletdíját nem vehetné fel, de egy kis trükkel megoldották, hogy a politikus hozzájusson a milliókhoz.
Három, a 24.hu által közzétett videón is látszik, hogy vásárlás után nem kaptak nyugtát Szatmáry Kristóf fideszes kereskedelempolitikáért felelős miniszteri biztos zöldségesében.
Nyugtát sem mindig adnak Szatmáry Kristóf miniszteri biztos családi zöldség-gyümölcs boltjában – derült ki a 24.hu próbavásárlásaiból.
A felfokozott várakozásokkal ellentétben, nyugodt légkörben zárult a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) tagozatainak küldöttválasztása - informálta lapunkat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára.
Szatmáry Kristóf, a kereskedelempolitika kormányzati összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátásával megbízott miniszteri biztos megbízatását november 12-ig meghosszabbította Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter - az erről szóló közlemény a Hivatalos Értesítő legutóbbi számában jelent meg.
A kormány folyamatosan figyeli a vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvénnyel kapcsolatos visszajelzéseket, és ennek alapján jelenleg is folyamatban van a jogszabály módosítása, erről Szatmáry Kristóf, a kereskedelempolitika kormányzati összehangolásáért felelős miniszteri biztos beszélt csütörtökön az M1 aktuális csatornán.
Nem Szatmáry Kristóf BVSC-elnök, hanem Tóth Sándor alelnök és fia használta vasárnap reggel a zuglói sportuszoda még át nem adott, a látogatók elől elzárt új szárnyának medencéjét - mondta az Origonak maga az alelnök.
Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, a kereskedelempolitika kormányzati összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátására, november 13-tól a jövő év május 12-ig Szatmáry Kristófot miniszteri biztossá nevezte ki - az erről szóló utasítás a szerdai Hivatalos Értesítőben jelent meg.
Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságszabályozásért felelős államtitkára, a BVSC klubelnöke tegnap Papcsák Ferenc XIV. kerületi polgármesterrel tartott közös sajtótájékoztatóján elmondta: a zuglói klubnak 300-340 millió forintos adóssága van, ebből 200 millió forint közüzemi számla, ami azért gyűlt össze, mert sokba kerül az uszoda fenntartása.