Kormánysajtó: nem férfi, akinek csak lánya van

Olcsó szexizmussal és dilettáns pszichologizálással esett Vajda Zoltánnak a XVI. kerületi lap - vette észre a 24.hu. A Helyi Hírek szerint akinek három lánya van, az kudarcot vallott az ágyban, és egy négy fiút nemző fideszes ellen csak az indul a választáson, aki lányai miatti szégyenét kompenzálná.