Több amerikai államban kötelező lesz a munkahelyeken is maszkot viselni

Október 9-ig meghosszabbítják az egészségügyi szükségállapotot Washingtonban.

Az Egyesült Államok több tagállamában kötelezővé tették helyi idő szerint szerdán az utcán is a szájmaszkot.



Ohióban, Minnesotában és Indianában is folyamatosan emelkedik az újonnan diagnosztizált vírusfertőzöttek száma, és ezért mindhárom államban mindenkinek kötelező lesz a szájmaszk viselése az utcán és a munkahelyen egyaránt.

Tim Walz, Minnesota demokrata párti kormányzója szerdán este írta alá a rendeletet, amely szombattól teszi kötelezővé a szájmaszkot. Eric Holcomb, Indiana republikánus kormányzója azt jelentette be, hogy hétfőtől lesz kötelező az állam egész területén a szájmaszk viselése, utcán és beltéren – boltokban, munkahelyeken – egyaránt. Minden nyolcévesnél idősebb indianainak hordania kell majd a védőmaszkot. Ohio szintén republikánus kormányzója, Mike DeWine már csütörtöktől előírta az államban mindenütt érvényes maszkviselési kötelezettséget, mégpedig minden, tízévesnél idősebb ohiói számára. Kate Brown oregoni kormányzó szerdán meghosszabbította az államban eddig is érvényben lévő maszkviselést. A demokrata párti politikus bejelentette, hogy a kötelezettséget az ötévesnél idősebbek számára is kiterjeszti. Egyben korlátozta a presszókban, éttermekben, templomokban és a közélet más zárt tereiben egyszerre jelenlévők számát. Péntektől száz embernél több nem gyűlhet össze ezeken a helyeken. A szövetségi fővárosban, Washingtonban Muriel Bowser polgármester csütörtöktől tette kötelezővé a szájmaszkok viselését az utcákon. Bowser közölte:



aki nem tartja be az előírást, komoly pénzbüntetésre számíthat. Egyúttal bejelentette azt is, hogy október 9-ig meghosszabbítja az egészségügyi szükségállapotot.

A fővárosban, valamint a szomszédos Marylandben és Virginiában folyamatosan emelkedik az újonnan regisztrált fertőzöttek száma. Marylandben különösen megugrott a Baltimore-ban és a tengerparti vidékeken diagnosztizált fertőzöttek száma. Donald Trump amerikai elnök szerdai sajtókonferenciáján



bejelentette, hogy a kormány további ötmilliárd dollárt ad az idősotthonoknak, amelyekben a járvány aránytalanul sok halálos áldozatot követelt.

A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház szerda esti adatai szerint az Egyesült Államokban több mint 3 millió 800 ezer a fertőzöttek és a 147 ezret is meghaladó a vírusfertőzés szövődményeiben elhunytak száma.

Több mint 409 ezerre emelkedett a fertőzöttek száma Kaliforniában

Kaliforniában szerdán több mint 409 ezerre emelkedett a diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma – jelentette be Gavin Newsom, a nyugati parti tagállam kormányzója. A csaknem 410 ezer igazolt megbetegedéssel Kaliforniában immár több a fertőzött, mint korábban New Yorkban államban volt a járvány ottani tetőzése idején. A regisztrált fertőzöttek számát tekintve New York állam még mindig a második helyen áll, míg Florida a harmadik legfertőzöttebb tagállam. A dél-kaliforniai Los Angeles polgármestere, Eric Garcetti bejelentette:



fontolgatja, hogy a városban ismét kijárási tilalmat vezet be, és lezárja a települést.

Egyelőre arra intette a lakosokat, hogy kerüljék el azokat a helyeket, ahol sok ember van. A déli Floridában szerdán kora délutánig 9785 új esetet állapítottak meg, s ezzel ebben a tagállamban 379 ezerre emelkedett a fertőzöttek száma, valamint több mint 5 ezren haltak meg a koronavírus miatt. Az elhunytak 47 százaléka idősotthonokban és intézetekben élt. A hétvégén csaknem 50 floridai kórházban már nem volt betegágy az intenzív osztályokon. New Yorkban és New Jersey-ben az egészségügyi hatóságok június végén elrendelték, hogy 14 napos karanténba kell vonulnia mindenkinek, aki olyan tagállamból utazik be, ahol fellángolt a járvány. Egy Detroit melletti római katolikus zárdából szerdán 13 idős apáca halálát jelentették, valamennyien a vírusfertőzés szövődményei miatt vesztették életüket. A déli tagállamokban – Arizonában, Texasban, Alabamában, Georgiában – változatlanul folyamatosan emelkedik az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma. Az új típusú koronavírust Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke a CNN hírtelevíziónak nyilatkozva „Trump-vírusnak” titulálta. Alex Azar, az emberi erőforrások és egészségügy minisztériumának vezetője szerdán a CNBC televíziónak adott interjújában megerősítette a The Wall Street Journal című lap szerda reggeli értesüléseit, amelyek szerint



a még készülő új vakcinákat az amerikai állampolgároknak ingyen, térítés nélkül biztosítja majd a szövetségi kormányzat.

A Trump-adminisztráció szerdán újabb megállapodást kötött két gyógyszergyárral, az amerikai Pfizerrel és a német tulajdonú, de amerikai laboratóriumokkal is rendelkező BioNTechhel arról, hogy a készülő vakcinájukból 100 millió adagot vásárol 1,9 milliárd dollárért (több mint 571 milliárd forint).