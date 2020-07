Este nyilvánosságra hozzák a felsőoktatási ponthatárokat

A polgármesteri hivatal udvarán, maszkban, egymástól több méter távolságot tartva gyűltek össze rendszeresen a kiszombori helyhatóság képviselői a veszélyhelyzet idején, hogy megvitassák a falu aktuális ügyeit. Más esetekben online konzultáltak egymással. Volt miről, a Csongrád megyei faluban ugyanis februárban lemondott Szegvári Ernőné független polgármester. A települést azóta - a törvényben előírtaknak megfelelően - Szirbik Imre, a Fidesz-KDNP színeiben megválasztott alpolgármester vezeti. - A kialakult helyzet nem okozott különösebb fennakadást, mivel már az előző ciklusban is alpolgármester voltam, így a megbízott jegyzővel együtt zökkenőmentesen vittük tovább a település ügyeit - mondta Szirbik a Népszavának. A veszélyhelyzet miatt időközi választást nem lehetett megtartani, de szeptember 6-án ez is megtörténik a Kiszomboriban. A Nemzeti Választási Bizottság 36 településen írt ki időközi helyhatósági választást. A legutóbbi állás szerint 11 településen oszlatta fel magát az önkormányzat, így ezeken polgármestert és képviselőket egyaránt választanak, 13 településen csak polgármestert, míg 12 másik helyen egyéni képviselőt. A Somogy megyei Istvándiban Orsós Zoltán polgármester - amint azt egy helyi képviselőtől megtudtuk - „összekülönbözött a képviselő-testülettel, ezért lemondatták”. A szeptember 13-i választáson 3-4 jelölt is elindulhat, egyelőre úgy tűnik, egy független és egy MSZP-s biztosan lesz közöttük. A Komárom-Esztergom megyei, Tatához közel fekvő Dunaszentmiklóson két képviselő mondott le, „nem politikai okokból”. Helyükre szeptember 6-án választanak új képviselőket. A helyi önkormányzat munkájában egyébként mindenki függetlenként vesz részt. A Baranya megyei Alsószentmártonban Budai László polgármester lemondása miatt kell választást tartani szeptember 13-án. Ráckevén egy lemondott képviselő miatt szavaznak. A képviselő-testület erőviszonyait tekintve túl nagy tétje nincs a voksolásnak, mert a KEVE Egyesület (ennek tagja a távozott Csernáné Rózsa Mária is) hat tagjával és Vereckei Zoltán polgármesterrel biztos többséget alkot. Salgótarjánban az egyetlen mandátum sorsa szintén nem befolyásolja az ellenzék stabil többségét. Pártpolitikai szempontból országos jelentősége legfeljebb a mohácsi (teljes önkormányzati) és a karcagi polgármester választásnak lehet majd, igaz, korábban mindkettő stabil fideszes fellegvárnak számított. A Népszava információi szerint az ellenzék egyelőre egyik város esetében sem egyeztetett közös indulásról, bár - mint egy forrásunk elmondta - Karcagon a Jobbikot tartják a legesélyesebb kihívónak, így a párt polgármesterjelöltjét elképzelhető, hogy teljes ellenzéki koalíció támogatja majd. Lesz egy időközi országgyűlési választás is, a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 4. számú választókerületben (Szerencs-Tiszaújváros térsége), mert a körzet képviselője, a fideszes Koncz Ferenc motorbalesetben életét vesztette.