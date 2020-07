„Ne olyan politikusokat finanszírozzunk, akik lábbal tiporják a demokráciát!”

Kunhalmi Ágnes azt is kiemelte: ha a Balaton-parti települések önkormányzatait kár éri, akkor a mindenkori kormánynak a kieső pénzeket a költségvetésből kell pótolnia.

A természetes tavakkal, köztük a Balatonnal összefüggésben kezdeményez népszavazást az MSZP három kérdésben – jelentette be az ellenzéki párt országos választmányának elnöke csütörtökön Fonyódon. Kunhalmi Ágnes az MSZP Facebook-oldalán követhető tájékoztatón azt mondta, 2010-ben indult, majd 2016-ban felgyorsult az a folyamat, hogy „az új tőkés burzsoázia, a fideszes oligarchák” elkezdték felvásárolni és „lenyúlni” az egész Balaton-partot, de több más tónál is megfigyelhető ez a folyamat. Hozzátette: a Balaton közös nemzeti kincs, eddig mindenki eljutott annak partjára, de most már egyre inkább az a tendencia, hogy „a kispénzű emberek” kiszorulnak a balatoni pihenőhelyekről. Az ellenzéki politikus ismertette kérdéseiket:



Egyetért-e ön azzal, hogy a természetes tavak melletti, köztulajdonban álló strandokra történő belépésért ne kelljen belépődíjat fizetni?

Egyetért-e ön azzal, hogy az Országgyűlés a természetes tavak melletti köztulajdonban álló strandokra a 2020. augusztus 1-jén fennálló állapothoz képest építési és változtatási tilalmat rendeljen el?

Egyetért-e ön azzal, hogy az Országgyűlés a természetes tavak melletti köztulajdonban álló strandokra elidegenítési és változtatási tilalmat rendeljen el?