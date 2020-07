Túlfutó szerelvény miatt késnek a váci és esztergomi vonatok

A lap vezetősége hajthatatlannak tűnik, több tucatnyi újságíró csomagolhat. A szerkesztőség több oszlopos tagja már beadta felmondását.

Több alapember is távozik az Indextől: információink szerint a számos díjjal jutalmazott oknyomozó újságíró Dezső András, Szalai Bálint, a szocioriportjainak köszönhetően elismert Janecskó Kata, és a volt főszerkesztő-helyettes Miklósi Gábor is beadta felmondását csütörtökön. Hozzájuk csatlakozott Zsuppán András is, aki Facebook-oldalán azt írta: technikailag “egy hétfőn kezdődő szabadsággal véget ér a kultrovatvezetői munkám az Indexben. Ami ma történt, egyrészt minden további nélkül elkerülhető, másrészt fatálisan elkerülhetetlen volt, és az Index végét jelenti.” Több újságíró is felmondási papírral ment be Bodolai László irodájába, azonban ő már távozott a szerkesztőségből.

A kirúgott főszerkesztő visszahívását kérték

A szerkesztőség Dull Szabolcs, a szerdán menesztett főszerkesztő visszahívását kérte Bodolai Lászlótól, a lap mögött álló alapítványt vezető ügyvéd azonban erre nemet mondott. Ezt Munk Veronika főszerkesztő-helyettes mondta el újságírók előtt az Index épületében, a délutáni szerkesztőségi gyűlés után – írja a 24.hu

A híportál videót is készített a bejelentésről: „Azt kértük Bodolai Lászlótól, hogy helyezze vissza Dull Szabolcsot a főszerkesztői pozícióba (…) erre Bodolai László azt mondta, hogy ezt sajnos nem tudja vállalni” (…) - mondta a felvételen Munk, aki újságírói kérdésre azt is hozzátette: „felkérést kapott három főszerkesztő-helyettes, hogy folytassa a lap vezetését”.

A főszerkesztő-helyettes ugyanakkor úgy látja,

a szerkesztőségi kérés elutasítása miatt sokak számára befejeződik a munka az Indexnél.

A Média1 értesülése szerint negyvennél is többen tervezik távozásukat Dull Szabolcs eltávolítása és a lapnál zajló átszervezési kísérletek miatt, mivel számukra ez a hírportál függetlenségének megszűnését jelentené. Bár az Index frissen kinevezett vezérigazgatója, Szombathy Pál szerint csak a „rendkívül szerencsétlen, béna és széttartó” kommunikáció idézte elő a Dull kirúgásához vezető bizalmi válságot, a Népszava információi szerint erről többről van szó: több hetes belső háború vezetett a döntésig,

az igazgatóság azt kérte a most távozó főszerkesztőtől, hogy az Index radikális átalakítását tartalmazó terv visszavonása után tegye közzé a címlapon, hogy a hírportál már nincs veszélyben

– vagyis állítsa vissza az Index függetlenségi állapotát jelző barométert.

Szerkesztőségi állománygyűlés...