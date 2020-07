Takarékosabb az új kormány Horvátországban

A legtöbb új beteget, 112-t, előző nap ezúttal a fővárosból, Kijevből jelentették.

A héten egymást követően második napja regisztráltak ismét nyolcszáznál is több új koronavírus-fertőzöttet Ukrajnában, az eddig azonosítottak száma már megközelítette a 62 ezret - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által csütörtökön közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi minisztérium is megerősített. A járvány kitörése óta igazolt fertőzöttek száma az elmúlt nap alatt 856-tal, 61 851-re nőtt az országban, a halálos áldozatoké pedig 17-tel, 1551-re. Eddig 34 ezren gyógyultak meg, közülük 828-an az elmúlt napban. Az aktív betegek száma 26 300. A legtöbb új beteget, 112-t, előző nap ezúttal a fővárosból, Kijevből jelentették. A második legtöbbet, 109-et pedig a nyugat-ukrajnai Lviv megyéből. Vitalij Klicsko főpolgármester tájékoztatása szerint Kijevben az azonosított fertőzöttek száma 7278-ra nőtt. Újabb haláleset nem történt, az elhunytak száma továbbra is 128, a gyógyultaké 2546. Előző nap 13 Covid-19-beteget kellett a fővárosban kórházba szállítani. Az ország legfertőzöttebb régiójában, Lviv megyében az azonosított fertőzöttek száma elérte a 8462-t, közülük eddig 216-an haltak bele a betegségbe, és 1903-an gyógyultak meg. Kárpátalján előző nap 63 új fertőzöttet azonosítottak, és hárommal nőtt a betegségben elhunytak száma. Velük együtt már 4641 igazolt fertőzöttet regisztráltak a megyében a járvány kitörése óta, az elhunytak száma 166-ra emelkedett, míg 1780-an legyőzték a kórt. Előző nap a kormány úgy határozott, hogy az országos karantént újabb egy hónappal, augusztus 31-ig meghosszabbítja. A karantén változatlanul adaptív formában marad érvényben, azaz régiónként az ottani járványhelyzetnek megfelelően szigorítanak, illetve könnyítenek a korlátozásokon. A kabinet annyiban változtatott a szabályozáson, hogy mostantól - az európai országok gyakorlatához igazodva - négy, zöld, sárga, narancs és vörös kategóriákba sorolja a régiókat. A besorolás fő szempontjai továbbra is a betegek, illetve az elvégzett tesztek száma, a kórházak leterheltsége, valamint a fertőzés terjedésének dinamikája az egyes régiókban.