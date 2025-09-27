A magyar külgazdasági és külügyminiszter azt állította, Horvátország a válságos helyzetet kihasználva megemelte a tranzitdíjat, ezért van rászorulva Magyarország az orosz olajra.
Zoran Milanovic arra kérte a zágrábi kormányt, hogy indítsa el az ehhez a folyamatot a parlamentben.
Tucatnyi délkelet-európai ország csúcstalálkozón támogatta Ukrajna törekvéseit, köztük NATO-csatlakozási folyamatát. Az ukrán elnök ezzel komoly sikert könyvelhetett el a térségben.
Alaposan felkavarta a horvát közvéleményt a zágrábi alkotmánybíróság pénteki döntése, amely megtiltotta Zoran Milanovic államfőnek, hogy miniszterelnök legyen.
Horvátország történelmének legnehezebb kormányalakítási időszaka várható a szerdán megrendezett előrehozott parlamenti választás után.
Szokatlan időpontban, szerdán rendezik meg a parlamenti voksolást Horvátországban.
Klaus Iohannis román államfő rajtuk kívül Alexander De Croo belga kormányfőt és Andrej Plenković horvát miniszterelnököt invitálta a szűk körű szerdai egyeztetésre.
Az elnöki tisztségről csak a választás után mond le, és csak akkor, ha nyer.
A megadott határidőn belül az euró bevezetése előtti szintre kell visszaállítani az árakat.
Zoran Milanović nem tulajdonít nagy jelentőséget a magyar miniszterelnök szurkolói sáljának, amelyen a történelmi Magyarország volt látható.
Andrej Plenković ezt meg is mondta Orbán Viktornak.
Darko Horvatot szombat este gyorsított eljárásbanegy hónapi vizsgálati fogságot rendelt el.
Bár Zoran Milanovic horvát elnök több szempontból egy platformra került a magyar miniszterelnökkel, ez még nem jelenti azt, hogy szövetségesekké váltak volna.
Az országot erőteljesen sújtotta a járvány több hulláma, az EU államai közül itt az egyik legmagasabb a halálozási arány, miközben átoltottság tekintetében igen rosszul áll.
Párizs feladta a horvátok schengeni csatlakozásával kapcsolatos ellenkezését. Ám ez még csak félsiker Andrej Plenkovic kormányfő számára.
Horvátország francia vadászgépeket is vásárolt, ami fontos stratégiai döntés volt. Szerbia sem tétlenkedik, válaszlépést ígér.
Múlt héten elkészült a horvát Peljesac-híd, amely az egyik legnagyobb infrastrukturális projekt Európában. Az autósok azonban egyelőre nem örülhetnek.
Josep Borrell úgy véli, a jövőben jobban együtt kell működni Kínával.
Ennek ellenére a miniszterelnök által fémjelzett Horvát Demokratikus Közösség a legerősebb politikai erő az országban.
Bár a horvát kormánypárt, az Andrej Plenkovic miniszterelnök vezette Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) magabiztosan vezeti a közvéleménykutatásokat, a Crodemoskop ügynökség napokban közzétett felmérése szerint ha most rendeznének parlamenti választásokat, 27,7 százalékot szerezne, míg a belső konfliktusok miatt nehéz helyzetbe került szociáldemokraták csak 19,9 százalékot, Andrej Plenkovic egyre idegesebbnek tűnik.
Szombaton már 300 fölé emelkedett a megbetegedések száma, amire nem volt példa a járvány kitörése óta.
A munkahelyteremtés és a járvány elleni harc a prioritása Andrej Plenkovic második kabinetjének, melynek tárcavezetői csütörtökön tették le az esküt.
Andrej Plenkovic horvát miniszerelnök egy nap alatt megszerezte a kormánya támogatásához szükséges 76 mandátumot .
Andrej Plenkovic miniszterelnök személyes diadala pártja, a HDZ magabiztos győzelme a horvát parlamenti választáson.
Nem sok jót ígér a vasárnapi horvát parlamenti választás a demokratikus alapértékek szempontjából. Az ország a baloldal győzelme esetén is jobbra fordulhat.
Drámaian megemelkedett a fertőzöttek száma, szombaton 227 új esetről számoltak be.
A hét elején feloszlatta magát a horvát parlament, így harminc-hatvan napon belül új voksolást kell kiírni. Megjósolhatatlan annak végkimenetele.
A délszláv utódállamok közül Szlovénia áll legjobban a koronavírus kezelésével. Horvátország sem panaszkodhat, de Szerbia számára még messze az út vége.