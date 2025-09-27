Plenkovic arcára fagyott a mosoly

Bár a horvát kormánypárt, az Andrej Plenkovic miniszterelnök vezette Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) magabiztosan vezeti a közvéleménykutatásokat, a Crodemoskop ügynökség napokban közzétett felmérése szerint ha most rendeznének parlamenti választásokat, 27,7 százalékot szerezne, míg a belső konfliktusok miatt nehéz helyzetbe került szociáldemokraták csak 19,9 százalékot, Andrej Plenkovic egyre idegesebbnek tűnik.