Magyarország milliárdokkal kevesebbet, a német-francia duó szép nagy “közvetítői díjat” vihet haza

Miután feloldhatatlannak tűnő patthelyzet alakult ki az Index szerkesztősége és igazgatósága között, csütörtökön a stábból többen feladták a harcot.

Bár csütörtök reggel még úgy festett, hogy a szerkesztőség együtt marad, és Dull Szabolcs főszerkesztő szerdai kirúgása ellenére folytatja a függetlenségéért folytatott küzdelmet, az Index.hu Zrt. igazgatóságával való találkozók után. A szerdai, maratoni hosszúságú értekezletek után ugyanis többen úgy látták, a hírportált tulajdonló alapítvány kurátora, a kiadó igazgatóságának elnöke, Bodolai László továbbra sem tud vagy nem akar garanciákat adni arra, hogy a szerkesztőséget nem alakítják át radikálisan. Szerdai nyílt levelükben ugyanis a szerkesztőség tagjai közölték: Dull kirúgása elfogadhatatlan számukra, majd a csütörtöki állományülésen azt kérték az igazgatóságtól, hogy hívja vissza a leváltott főszerkesztőt. Erre viszont Bodolai nemet mondott. Bodolai a Népszavának azt nyilatkozta, neki a szerkesztőséggel nincs baja, három éve azon dolgozik, hogy biztosítsa a kiegyensúlyozott működést, csak Dullal volt képtelen együttműködni. Arra a kérdésre, hogy ki lesz az új főszerkesztő és az a szerkesztőségből érkezik-e vagy külsős lesz, nem tudott válaszolni, ahogy arra sem, hogyan garantálja a működést, ha tömeges felmondás jön. Most arra vár, hogy kiderüljön: hányan állnak fel. Csütörtökön reggeltől kora délutánig gyúrták egymást a felek, a stáb – annak ellenére, hogy szerdán este a szerkesztőség közel fele már a felmondását tervezte – egy ideig reménykedett abban, hogy meg tudják értetni Bodolaival: ha az alapemberek mennek, akkor az Indexnek vége. Hiszen a hírportál erejét, magas címlap-látogatottságát mindig is az a sajátos szerkesztőségi szemléletmód, kultúra adta, ami alapítása óta jellemezte az Indexet, s ami megteremtette azt az olvasó- és rajongótábort, ami kitartott a lap mellett jelentős pénzügyi támogatást gyűjtve a portálnak. Éppen ezért megvárták a felmondásokkal a rovatvezetők és az igazgatóság reggeli egyeztetését, majd a délutáni stábértekezlet végét – amelyen már jelen volt az új vezérigazgató, Szombathy Pál és az új igazgatósági tag, Sztankóczy András is –, ám végül a patthelyzetet látva többen meggondolták magukat. Így távozik a nívós szakmai díjakkal bíró Janecskó Katalin, Dezső András, Szalai Bálint, a korábbi főszerkesztő-helyettes Miklósi Gábor, illetve a volt heti válaszos Zsuppán András.

Az újságíró arra utalt, hogy a hírportált tulajdonló alapítvány kurátora, Bodolai László nemcsak nekik, de a nyilvánosság előtt is ellentmondásos dolgokat mondott az Index anyagi lehetőségeiről, a munka folytatásáról és az állítólagos külső – pénzügyi és/vagy politikai – nyomásról. Szerdán a Dull leváltásáról szóló, szerkesztőségnek küldött levelében például azt állította, a bevételeik idén még nőttek is (tavaly pedig pluszban zárt a cég, még osztalékot is tudtak kivenni). Ugyanakkor az átalakításokat Dulltól azért kérte, mert szerinte megszorításokra van szükség. A Népszavának most azt nyilatkozta, a cash flow a gond, tehát az a kérdés, hogy az Index napi finanszírozása mennyire tud rugalmas lenni, erre kell megoldást találni szerinte. (Az Index reklámbevételeit kezelő, illetve továbbutaló cég 50 százalékát a kormányközeli üzletember, Vaszily Miklós idén márciusban vette meg.) Ugyanakkor egy szerda esti Facebook-posztjában Bodalai maga is utalt arra, hogy meg kell menteni az Indexet, miközben több fórumon korábban azt mondta, nem tud semmiféle politikai vagy más nyomásról. Ezt most a Népszavának is megismételte, és hangsúlyozta, Dull leváltásakor "senki utasítására" nem cselekedett, az ő döntése volt, mert a viszonyuk annyira megromlott, hogy nem tud vele együtt dolgozni. A főszerkesztő leváltása után is ellentmondásos dolgokat mondott . Dull szerint egy ügyvéddel várta az irodájában szerdán, és már elő volt készítve egy dokumentum a közös megegyezéssel való távozásról. Erre a hvg.hu-nak Bodolai szerdán azt mondta, nem azért hívta magához a főszerkesztőt a szobájába, hogy kirúgja, hanem az Indexben kialakult helyzetről és a felelősségéről akart vele beszélni. Ám akkor minek az ügyvéd, és minek az előkészített papír – kérdeztük tőle. „Mindenre fel kellett készülni, ha nem tudjuk a kérdést tisztázni. Azt nem lehetett volna megcsinálni, hogy nincsenek előre elkészített papírok” – állította lapunknak Bodolai. Azt viszont elismerte, hogy elszámította magát Dull kirúgásakor: „nem gondoltam, hogy ennek ekkora lesz a szerkesztőségre gyakorolt hatása, de valahogy fel kellett oldanunk a patthelyzetet”. Az Index szerkesztősége csütörtök este viszont már csak egyetlen feltételt támasztott: Dull visszavételét, amit Bodolai már írásban is elutasított. Információink szerint késő délután további újságírók akarták beadni a felmondólevelüket, ám az igazgatóság elnökét akkor már nem találták az irodájában.