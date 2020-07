Szabad szemmel: az Európai Bizottság alelnöke elkezdett intenzíven aggódni az Indexért

Beer Miklós püspök szeretné hinni, hogy Cserdi polgármestere nem élt, s nem halt meg hiába.

"Mindenki a cserdi csodáról beszél, pedig csak annyi történt, hogy egy baranyai település roma polgármestere, Bogdán László ösztönösen feltalálta a közösségfejlesztés módszereit. Több dimenzióban kell mozogni. Szükség van a helyi közösségek megszervezésére, de szükség van a roma mozgalom, a politikai érdekképviselet kialakítására és a tudomány világában megjelenő roma elit értelmiség létrehozására is. Fontos, hogy ezek összefogjanak és együttműködjenek egymással" – ezt még 2014-ben nyilatkozta Kállai Ernő volt kisebbségi ombudsman. A 46 éves Bogdán László, aki a túlnyomórészt romák lakta Cserdi polgármestereként országosan ismertté vált, a közelmúltban önkezével vetett véget életének. Temetését ma, pénteken tartják. Eredetileg úgy volt, hogy Beer Miklós nyugalmazott váci püspök vezeti a gyászszertartást, ő azonban nem tud jelen lenni a búcsúztatáson: „Máshol kell temetnem éppen aznap. Egykori tanáromat.” A katolikus püspök lapunk kérdésére felidézte, hogy Bogdán Lászlóval évekkel ezelőtt, a Madách Színház kamaratermében találkozott először: „A tekintetéből éreztem, nem akarja elhinni, hogy én egyenrangúnak tekintem őt. Amikor mégis elhitte, végtelenül hálás volt. Beszélgettünk az életről, a sorsunkról. Ki hova születik? Mi a dolgunk ezen a világon? Súlyos kérdéseket érintettünk.” A püspökben talán az a gondolat maradt meg a leginkább, amit Cserdi polgármestere gyakran kimondott: „Én is ember vagyok, ha kicsit barnább is a bőröm. Ez az én hazám is, értem is szól a Himnusz.” Bogdán László egyedül maradt. „Sokan felfigyeltünk rá, mégsem vettük észre, hogy segítségre lenne szüksége” – állapította meg a püspök. Nem tudhatjuk, hogy önként vállalt halálával mennyire volt szándéka utolsó üzenetet küldeni. Az viszont biztos – hangsúlyozta –, hogy kiáltás volt mindnyájunk felé. Beer Miklós szeretné hinni, hogy Bogdán László nem élt, s nem halt meg hiába. A polgármester öngyilkosságának okairól sok a találgatás, kegyeleti okokból – és bizonyosság hiányában – ezek ismertetésétől eltekintünk. A család közleménye szerint Bogdán László (nem konkretizált) betegséggel küzdött, amit „New York-ban, az ENSZ-ben tartott beszéde során őt ért rosszullétét követően diagnosztizálták. Betegsége nem gyengítette le, éppen ellenkezőleg, felerősítette küldetéstudatát, és még intenzívebbé tette munkáját.” Mivel a polgármester holttestére a hírek szerint a Cserdiben épülő csomagolóüzemben találtak rá, érdemes utalni arra is, amit a tragédia után az üzem vezetője a Klubrádiónak mondott. Nagy Simon arról beszélt, hogy sokan irigykedtek Bogdán Lászlóra, mások megpróbálták kihasználni. Az építési vállalkozók nem megfelelő minőségű munkát végeztek, egyre nehezebb volt beleférni a megadott keretbe. A polgármester szívügyének tekintette a beruházást, erejét azonban felőrölte az építkezés. Hadházy Ákos független parlamenti képviselőnek nincsenek személyesen emlékei Bogdán Lászlóról: „Nem találkoztunk ebben az életben, remélem, egyszer majd fogunk. Pedig kellett volna beszélnünk, hiszen volt egy közös témánk. Ő az életét tette fel arra, hogy megmutassa, miként kell csinálni a romák felemelését. Én pedig egy véletlen folytán megláttam és megpróbáltam sokaknak megmutatni, mások hogyan lopják szét az ugyanerre szánt EU-milliárdokat.” Az ellenzéki politikus szerint 2015 előtt Bogdán László bizonyította, hogy az „ellopott” Híd a munka világába, az Út a szakmaválasztáshoz vagy például a Nő az esély program sok-sok milliárdja akár valódi segítséget is jelenthetett volna. Hadházy csak most nézte meg: Cserdiben a polgármester „úgy csinált csodát”, hogy a település a 2015-ben kifutó uniós költségvetési ciklusban semmilyen, de semmilyen EU-forráshoz nem jutott. Pedig az ország hemzsegett a milliárdos „pilot-programoktól”. Hadházy nem tudja eldönteni, hogy miért – a megkérdőjelezhetetlen sikerek okozta hírnév miatt, vagy azért, mert az Országos Roma Önkormányzat „programjai” időközben annyira vállalhatatlanok lettek a hatalom számára –, de végül az új ciklusban Cserdibe is jutott olyan EU-pénz, ami a legelesettebbek felemelésére érkezett Brüsszelből. Nem is kevés. Hadházy Ákos attól fél, az érthetetlen haláleset miatt most már nem fogjuk megtudni, hogy lehet-e ezekkel a pénzekkel tisztességesen és eredményesen is bánni.