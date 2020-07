346,70 forinton az euró

Az állam saját társaságából egy magántöbbségű, kis forgalmú szakcégbe pakolja át az - Orbán-kormány által amúgy is egyre mostohábban kezelt - energiatakarékossági pályázatokat.

Az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. a hazai pályázatokkal kapcsolatos feladatait legkésőbb a hó végéig átadja az NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. részére - közli egy múlt héten megjelent kormányrendelet. Ennek keretében az NFFKÜ-höz kerülnek át a hazai forrásokból állt energetikai és fogyasztóvédelmi pályázatok iratai, az ezeket kezelő szoftverek, a jogi ügyek és az NFSI munkavállalói is. (A cégadatbázis az NFSI-nél 119-en dolgoznak.) Augusztus 1-től az eddig az NFSI által kezelt ügyeket az NFFKÜ veszi át. Az NFSI-vel szembeni követelések viszont nem járnak le. A váltás több százezer pályázót érint, amit az átadott kiírások mellékletben felsorolt 15-ös listája is sejtet. Azokat, akik még várnak a kifizetésre, akik épp terveznek pályázatot benyújtani és azokat is, akik a már elnyert támogatás utóelszámolási, illetve -ellenőrzési időszakába esnek. Bár a lépéssel a pályázatfeladási cím is módosulhat, a váltásról tegnap lapzártánkig az NFSI honlapján nem leltünk tájékoztatást. Bár az Nffku.hu cím egyelőre nem működik, a központi nyilvántartás szerint azt az NFFKÜ júniusban levédte. Már az NFSI megalakulása is furán zajlott. A céget 2015 elején létesítette az állami vagyonkezelő, majd adta át gyorsan a költségvetési forrású kiírásokért akkor felelős nemzeti fejlesztési tárcának. Addig az energetikai pályázatok lebonyolítása, kezelése a számos egyéb tevékenységet végző, állami Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.-hez tartozott. Ám a folyamatot az informatikai rendszerek visszatérő összeomlása jellemezte. A mára beszántott Népszabadságnak akkor a szaktárca az NFSI megalapítását a "megnövekedett feladatokkal" indokolta . (A domain bejegyzését akkor Varga Zoltán Fidesz-közeli vállalkozóra bízták.) Az elmúlt öt év során kiírt, minden korábbi várakozásnál kevesebb pályázat lebonyolítását kétségkívül ritkábban jellemezték zűrök. Igaz, azért itt is akadt olyan kiírás, aminek indítását azzal a magyarázattal halasztották el , hogy nem szeretnék kizárni a lehetőségből az áramkarbantartás alatt álló körzeteket. De tapasztalataink szerint a honlapon feltüntetett ügyfélszolgálati számok tárcsázását sem mindig koronázta siker. Szintén némi szervezetlenségre utal, hogy honlapjukon még tegnap is több helyütt felfedeztük azt a téves tájékoztatást, hogy az utolsó, lakosságot is érintő, márciusban lezárt távhőpályázat még mindig nyitva állna. A társaság két éve átkerült a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterhez, tavaly pedig annak cégéhez, a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-hez. Amiként arra a rendelet is utal, a sajátos átadás ellenére a vagyon és a terhek jellemzően az NFSI-nél maradnak. Kérdés, mi lesz így az NFSI-vagyon sorsa, ami a 2019-es mérleg szerint 11 milliárdnyi eszköz, ezen belül négymilliárdnyi pénzeszköz és 8,5 milliárdnyi tartozás. Bár a váltás oka nem ismert, tény, hogy - a mostani szaktárca, vagyis az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) ellentmondásos nyilatkozatai dacára - a vissza nem térítendő lakossági energiatámogatásokat soha nem látott ínség jellemzi. A rendeletbe foglalt lista is arról tanúskodik, hogy közvetlenül a lakosság számára utoljára tavaly "nyitottak újra" egy, a közönség meglehetős érdektelensége által övezett gázkonvektor-pályázatot. Azóta a kiírások inkább cégeket, intézményeket céloznak. (Hasonló forrásból állják ugyan a lakossági elektromosautó-vásárlásokat is, ám azt egy állami cég, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. intézi.) A szakértők által szorgalmazott, általános célú, vissza nem térítendő forrást két éve nem írtak ki. Lapunk rendszeres kérdéseire Kaderják Péter, az ITM energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára általánosságban nem zárta ki a folytatás lehetőségét. Ebből következik, hogy az addig is legfeljebb jelzésértékűnek tartott vissza nem térítendő lakossági támogatások jövője teljesen ködbe vész. A lapunk által az elmúlt napok során megkérdezett szakértők rendre tőlünk, meglepődve értesültek a rendeletről és egyikük sem kívánt véleményt nyilvánítani. Az üggyel kapcsolatos megkereséseinkre cikkünk megjelenéséig sem az ITM-től, sem a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztertől, sem az NFFKÜ-től nem kaptunk választ.