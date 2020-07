Lázár János megindul a teniszszövetség élére, és már azt is tudni, ki lehet a szakmai alelnöke

Ahogy azt a Népszava elsőként megírta, a fideszes politikus veheti át a hányatott sorsú sportszövetséget, és megválasztása esetén Markovits Lászlóval dolgozik együtt.

Nagynak tűnt a csend a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) körül, a háttérben azonban folyamatosan zajlottak az egyeztetések a felek között, és úgy tűnik, lassan körvonalazódik a sportág jövőképe. Lázár János fideszes politikus, a nemdohányzók érdekeit képviselő miniszteri biztos pénteken bejelentette kandidálását az MTSZ élére (amiről először a Népszava írt), a politikus elnökké választása esetén pedig Markovits Lászlót, korábbi Davis Kupa-játékost, a Vasas elnökét kéri fel szakmai alelnöknek, aki az elmúlt két évben a Tiszta Tenisz nevű csoporttal az átlátható viszonyokért harcolt a sportágban. Az angyalföldi klub irányítója megerősítette értesülésünket. „Lázár János az elmúlt két hónapban rengeteget egyeztetett a teniszélet szereplőivel, alkalmunk nyílt vázolni neki, hogy milyen fontos garanciák mellett tudnánk őt támogatni, ő pedig mindenben maximálisan partner volt – mondta a korábbi válogatott teniszező lapunknak. - Fontos volt számunkra többek között, hogy a jövőbeni elnökségnek csak olyan tagjai lehessenek, akik nem érdekeltek anyagilag a magyar teniszben. Szerettük volna azt is, ha az alapszabály módosításával végre átlátható és arányos tagszervezeti képviselet alakul ki a közgyűlésben. Emellett pedig a meglévő források transzparens elosztását is elengedhetetlennek gondoljuk, ahogy azt is, hogy a kirakat mellett a vidéki tenisz és az utánpótlásnevelés is meg legyen becsülve. Lázár úr szakmai alelnöknek kért fel, függetlenül attól, hogy nekem nem voltak ilyen jellegű ambícióim. Kértem gondolkodási időt, majd végül igent mondtam, elsősorban azért, mert egyeztek a megújulási irányokkal kapcsolatos elképzeléseink, és olyan személyi struktúrát tudtunk közösen elfogadni és javasolni a tisztújításra a tagságnak, ami számomra további garancia arra, hogy a kitűzött céljainkat elérjük a következő egy évben.”

Az MTSZ alapszabálya szerint az elnök és az elnökség mandátuma négy évre szól. „Mi azt gondoljuk tisztességesnek, ha egy évre kérünk bizalmat, ennyi idő alatt ki kell derülnie, hogy járható-e az általunk elképzelt út – jelentette ki Markovits László. - Egy nagyon egyértelmű, számon kérhető programban gondolkodunk, melynek fő sarokpontjai az átlátható működés, a profi sportolókkal való partnerség, a nemzetközi versenyrendezés világos feltételei, valamint a klubok, a nevelőműhelyek és a vidéki tenisz felkarolása. Hangsúlyoznám, hogy egyelőre egy évre tervezünk, talán ebből is látszik, hogy senki sem akar hosszú évekre beülni a biztos pozíciókba, érdemi eredmények felmutatása nélkül. Tizenkét hónapnak elegendőnek kell lenni arra, hogy lássa a tenisztársadalom, megfelelő-e a szándék és az irány. Ha így lesz, akkor van értelme gondolkozni a folytatáson.” Az MTSZ körül az elmúlt két évben forrósodott fel a levegő, NAV-vizsgálat indult a Szűcs Lajos fideszes politikus által irányított szövetség ellen, amely olyan esemény rendezését is elvállalta – füvespályás nemzetközi torna Budapesten –, amelynek nem volt realitása, a kormány sem támogatta a lebonyolítását. Az utolsó csepp a pohárban Szűcs áprilisi levele volt az Emmi-nek, amelyben 3,5 milliárd forintot kért az MTSZ konszolidációjára, mert már a munkatársak fizetéseinek a folyósítására sem állt rendelkezésre forrás. Amikor ez kiderült, öt elnökségi tag lemondott és ekkor a kormány is elengedte a politikus kezét. A jövő szempontjából kulcskérdés, hogy lesz-e felelősségre vonás a múltban elkövetett hibákért (bűnökért)? „Lázár Jánossal ennek kapcsán abban maradtunk, hogy a múlt lezárása elsősorban a hatóságok feladata lesz, az ehhez kapcsolódó pénzügyi konszolidációért pedig ő lesz a felelős – hangsúlyozta a Vasas elnöke, aki ezt a pozícióját megtartja, az MTSZ szakmai alelnöki feladatait társadalmi munkában látja el. - Nekem mint szakmai alelnöknek és az új elnökségi tagoknak kizárólag a jövőre kell koncentrálnunk.” Az MTSZ tisztújító közgyűlése előtt egyedül Bardóczky Kornél, korábbi Davis Kupa-játékos jelentette be hivatalosan kandidálását az elnöki tisztségre. Bardóczky szakmai jelöltként jelentkezett, támogatta őt az MTSZ jelenlegi vezetésének ellenzéke, a Tiszta Tenisz, a Teniszezők a Teniszért és a Vidéki Tenisz mozgalmak is. „Az eredetileg június 12-re kiírt tisztújítás előtt sem a gazdasági, sem a politikai életből nem érkezett elnökjelölt, ezért a változást szorgalmazó szakma nem várhatott tovább, és minden szempontot mérlegelve Bardóczky Kornélra esett a választásunk – emlékeztetett Markovits László. - Azt viszont Kornél már akkor is elmondta, hogy ha érkezik olyan személy, aki még hatékonyabban tudja a magyar tenisz gazdasági és egyéb érdekeit képviselni, akkor nyitott a partnerségre. Lázár János lett végül ez a személy, aki az elmúlt két hónapban rengeteget egyeztetett a teniszélet szereplőivel, köztük a fent említett mozgalmak képviselőivel is.”