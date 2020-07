Már az indok is hamis volt: nem estek vissza az Index bevételei

Az indexesek és a portál kiadója között az elmúlt hónapban arról folyt a vita, hogy át kell-e alakítani a szerkesztőséget, szükség van-e megszorításokra. Éppen ezért benéztünk az Index kasszájába, hogy kiderítsük, van-e bármi alapja azoknak a követeléseknek, amelyeket a cégvezetés fogalmazott meg a stáb felé, s amelyek előbb Dull Szabolcs főszerkesztő menesztéséhez, végül a szerkesztőség felrobbanásához vezetek. Csütörtök este kiszivárgott Ziegler Gábor szerkesztőségnek írt levele, amiben szerepel egy figyelemreméltó mondat. Ő az az üzletember, aki a régóta Fidesz-környéki médiavállalatokat irányító Vaszily Miklós tulajdonostársa az IndaMedia Csoportban. Ez a cég kezeli az Index hirdetéseit, hozzá érkeznek be a reklámozók pénzei. Az IndaMedia vezérigazgatójaként Ziegler ismeri a legjobban a pénzügyeket, a szerkesztőségnek írt levelében pedig világossá tette: a reklámokat kezelő céghez tavasszal több bevétel folyt be, mint tavaly ilyenkor. Magyarán a piacvezető hírportál akkor is erősödött, amikor a Magyar Reklámszövetség éppen 75 milliárdos médiapiaci visszaesést prognosztizált. Ziegler az indexeseknek küldött levelében azt is állította, hogy addig nem volt baj, amíg a szerkesztőség júniusban át nem állította a függetlenség-baromtért a „veszélyben”-be mezőre. Szerinte ekkor estek vissza a bevételek, azaz a szerkesztőségre tolta a felelősséget, ahogy tette ezt a tömeges felmondások után pénteki nyilatkozataiban Bodolai László, a kiadóvállalat igazgatóságának elnöke is. Ám ezek a kijelentések sem stimmelnek. Egyrészt több reklámpiaci ügynökség vezetője is azt állította lapunknak, hogy az ügyfeleik nem mondtak le hirdetést az Index felületén emiatt, másrészt az indexesek épphogy akkor állították át a barométert, amikor gazdasági okokra hivatkozva az igazgatóság elkezdte erőltetni a "racionalizálást". Amit akkor kértek, amikor Zeigler szerint éppen szárnyalt a cég. A Vaszily márciusi érkezése után született tervek a szerkesztőség átszabására más szempontból is furcsák. A Media1 szaklap szerint az Index árbevétele évek óta csökken, de tavaly is nyereséges tudott maradni. Ez azt jelenti, hogy az Index az évek óta tartó kedvezőtlen piaci trendek ellenére állja a sarat. Ez pedig két dolognak köszönhető. Egyrészt annak a szervezeti kultúrának és szakmai tudásnak, ami miatt még mindig nagyon sokan kíváncsiak arra, „mit mond az Index”, azaz egyenesen odakattintanak. Mondhatni az indexesek legalább olyan jól tudják, mire kíváncsi több millió magyar olvasó, mint például a Facebook robotjai. Másrészt a „csomagban” adott tartalomnak, amit az Index és az aloldalak kínálnak: a portál képes kiszolgálni – az autós, a magazinos, a bulvár- és a sporttartalmak révén – a legkülönfélébb érdeklődésű olvasókat is. A hírportál ebben a formában pedig már csak azért is pótolhatatlan – hiába alapítana a stáb hirtelen egy új online lapot –, mert a tematikus aloldalak – a Totalcar, a Femina, a Dívány, a Napi.hu, a Port.hu – az IndaMedia tulajdonában vannak.

Negatív trendek Bár a hirdetők megőrülnek az online-ért, tavaly 101 milliárd forintot költöttek itt, 16 százalékkal többet, mint 2018-ban, 2019-ben a globális platformok – elsősorban a két amerikai óriás, a Facebook és a Google – tovább növelték részesedésüket, már a 101 milliárd 57 százalékát seprik be. Ráadásul előretört egy olyan reklámozási technológia, amely további fejfájást okoz a hazai hírportálok vezetőinek. Ez az úgynevezett programmatic, amikor a hirdető nem reklámfelületet vásárol – például az Index címlapján foglal magának helyet –, hanem potenciális vásárlót. Leegyszerűsítve: ezek azok a robotok által működtetett reklámok, amelyek „kitanulva” vásárlási szokásainkat követnek minket. Ezekkel nemcsak az a baj, hogy a médiacégek vezetői képtelenek tervezni a bevételekkel – hiszen ki tudja, merre szörfözik éppen a felhasználó –, de egyre olcsóbbak, és lenyomják a piacon az árakat. Az IAB Hungary szakmai szervezet szerint 2019-ben ez a szegmens 16 százalékos előretörést ért el. Magyarán, akik segédkeztek a negatív piaci trendeknek még ellenállni képes portál szétrobbantásában, azok egyszerre dolgoztak a saját cégük és az országuk érdekei ellen. Hiszen az Index helyére majd a fenti multik nyomulnak be, amelyek nem fizetnek adót Magyarországon.