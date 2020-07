Kutatóintézet-hálózat: ami a kormánynak több tízmilliárdos bővülés, az az akadémikusoknak lényegében az ellehetetlenülés

A főpolgármester az LMP kongresszusán azt mondta: keresniük kell egymás szövetségét, hogy a közös ellenzéki programot a lehető legtöbb zöld tartalommal tölthessék meg.

A kormány leváltásának szükségességét és a zöldpolitika előtérbe helyezését szorgalmazta az LMP szombati budapesti kongresszusán a párt két társelnöke, valamint Karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd társelnöke. Schmuck Erzsébet társelnök arról számolt be, hogy készül az LMP kormányzati zöld programja. A párt elkötelezett a kormányzó erők leváltása, valamint az együttműködés iránt az ellenzéki pártokkal, de csak olyan kormányzásban kíván részt venni, amely biztosítja a természeti értékek megóvását – hangsúlyozta. A kongresszus feladatairól elmondta: átfogóan kell módosítani az alapszabályt a párt hatékonyabb működése érdekében. Emellett értékelni kell zöldpolitikájukat és számba kell venni a felkészülés feladatait a 2022-es választásra. Kitért arra is, hogy az LMP február végén 4-5 százalékos támogatottsággal rendelkezett a biztos pártválasztók körében, az érték azonban a közelmúltra 1-2 százalékra zuhant, a többi között azért, mert az emberek figyelme a válság problémáira terelődött a zöld ügyekről. A mélyülő ökológiai válság azonban helyet követelt magának, hiszen annak következményeit mindenki tapasztalja – fogalmazott.



Kendernay János társelnök is a zöld rendszerváltoztatásban látja az ország sikerének zálogát. A zöld pártok felelősségvállalása nélkül nincs zöld fordulat, azt sem a konzervatív, sem a liberális, sem a baloldali erők nem fogják megvalósítani. Ez a legutóbbi EU-csúcson is látszott. „Zöldek nélkül a jövőnket bárki, bármikor kiárusíthatja” – mondta. A társelnök szerint az ellenzéki pártoknak a következő egy évben meg kell mutatniuk, hogy a jelenlegi rendszer nem szolgálja az ország érdekeit, és világos alternatívát kell adniuk több ciklusra. A következő választásról szólva célul tűzte, hogy olyan képviselőjelölteket találjanak, akik összellenzéki jelöltként elnyerhetik a választók többségének bizalmát. De olyan közös ellenzéki kormányfőjelöltet is el kell fogadni, aki szükségesnek tartja a zöld fordulatot, és ebben az LMP-re szövetségeskén tekint. Akit az ellenzéki pártok közössége képesnek tekint a sikeres kampányra és a koalíciós kormányzásra, aki politikai jövőképpel rendelkezik és nemcsak a kormány leváltása a célja – közölte Kendernay János.

Karácsony Gergely főpolgármester üdvözölte a Párbeszéd, valamint korábbi pártja, az LMP együttműködéseit helyi szinten, és azt mondta: keresniük kell egymás szövetségét, hogy a közös ellenzéki programot a lehető legtöbb zöld tartalommal tölthessék meg. „Keressük meg annak a lehetőségét, hogy hatékony szervezeti formája is legyen ennek az együttműködésnek!” – mondta. A kormánynak mindenképpen meg kell buknia, de ez csak egy eszköz a cél, vagyis egy fenntartható, szolidáris és zöld Magyarország létrehozásához – közölte, hozzátéve, hogy ma nagyon sokan félnek a jövőtől. „Mutassuk meg nekik, hogy van egy másfajta jövő, hogy lehet más a politika!” – fogalmazott Karácsony Gergely.