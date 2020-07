Index-újságíró: Azzal, hogy felálltunk, megmentettük a portált

Fábián Tamás közölte, a felmondásukkal ismét bemutatták az olvasóknak azt, amit cikkek, videók és fotók százezreivel tettek az elmúlt években: hogy mi történik Magyarországon.

Hozzátette: nem hagyták, hogy csendben kivéreztessék, elhallgattassák, ezzel pedig meggyalázzák mindazt, amit az elmúlt 21 évben emberek százai áldozatos munkával készítettek. Az újságíró azt is kifejtette, hogy egyrészt a szerkesztőség nem tehette meg, hogy az értük hónapokig kiálló, „hátát tartó” főszerkesztőjét cserben hagyják, miután a tulajdonos a kirúgással átlépte a vörös vonalat. Leszögezte:

Szerinte ha maradnak, éppen azokkal az emberekkel kellett volna egyezkedni, akik nyilvánvalóvá tették, hogy velük egyfajta út járható:

Fábián Tamás megjegyezte, hogy a NER által szorongatott tulajdonos két lehetőséget hagyott nekik; megalkusznak ők is a hatalom embereivel és saját magukkal, vagy brutális személyes kockázatokat vállalva következetesen tartjuk magunkat ahhoz, amit eddig mondtak. – Utóbbit választottuk – tette hozzá, majd az egységesen távozó szerkesztőség jövőjéről sejtelmesen annyit mondott:

Azt, hogy a szerkesztőség együtt marad, és valamilyen formában lapot fog csinálni, sejteti a „Távozó indexesek” nevű, pénteken létrehozott Facebook-oldal, amelyet már csaknem 150 ezer ember kedvel és annál is több követ.



Az Index ügyével kapcsolatban szombaton több ismert ember is megszólalt. Vásárhelyi Mária szociológus például a hirklikk.hu -n megvédte az Index tulajdonosait képviselő kuratóriumi vezetőt: „igazságtalannak tartom, hogy most Bodolait tegyék meg bűnbaknak és rá zúduljon a népharag”. Summázata szerinte a „manipulatív, zsarnoki hatalom könnyűszerrel tudja úgy keverni a kártyákat, hogy az ellenük küzdő barátok, bajtársak egymásnak ugorjanak és ne a közös ellenség – a zsarnokság –, hanem egymás ellen harcoljanak”. Tamás Gáspár Miklós filozófus viszont a merce.hu-n éppen a szerkesztőséget vette védelmébe.

Ferencvárosi bojkott

A IX. kerület polgármestereként szeretném az Index tulajdonosait tájékoztatni, hogy amíg nem biztosítják a szerkesztőség függetlenségét, addig a kerület nem tekinti a portált sajtópartnernek és semmilyen ügyben nem nyilatkozik az Indexnek. Úgy járunk el, ahogy a szennymédiával szemben eddig is – írta bojkottfelhívásában a Facebookon Baranyi Krisztina ferencváros ellenzéki polgármestere. Kiemelte: „Egyetlen kerületként ezzel persze nem érnénk el nagy hatást, ezért kérem a többi polgármestert, önkormányzati és országgyűlési képviselőt, hogy csatlakozzanak. Ne nyilatkozzunk, ne adjunk semmilyen információt az Indexnek addig, amíg nem állítják helyre a függetlenséget.” Mint írta, a szerkesztőség tagjai elindítanak egy új indexet, akkor szeretne az első előfizetők között lenni. Ha így alakul, akkor erre biztat mindenki mást is. A modell működik máshol, olvasói előfizetésekből tudnak független online sajtót működtetni Csehországban és Szlovákiában is. – Sikerülni fog nekünk is – bizakodott Baranyi Krisztina, aki szerint Magyarországon nincs közszolgálati média, közpénzből kizárólag kormánypropagandát működtetnek. Ezért annak a legalább 3 millió embernek a zsebébe kell nyúlnia, akik nem hagyják hogy megtévesszék őket, nem hat rájuk az agymosás – tette hozzá.