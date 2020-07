Újabb útszakaszokat zárt le a rendőrség Somogyban a vihar okozta károk miatt (fotók)

A megyében több utat és hidat elmosott a víz, egy település megközelíthetetlenné vált.

Zala megyében szombat estig négy településen mintegy 300 embert kellett otthonából kitelepíteni az előző este kezdődött esőzés és az azzal járó kiöntések, belvizek miatt. A megyében több utat és hidat elmosott a víz, egy település megközelíthetetlenné vált. A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság összefoglalója szerint Galambokon a rendkívül nagy mennyiségű csapadék miatt kiöntött a település határában lévő halastó, ezért megelőzésképpen 60 családi házból 200 embert telepítettek ki. Zalamerenyén hasonló okok miatt 40 házból 83 embert vittek védett helyre. Liszóban a kiöntő patak okozta veszély miatt öt házból 20 embert telepítettek ki, a szomszédos Surdon négy lakóház hét lakójának kellett elhagynia otthonát. A katasztrófavédelem összesítése alapján szombat késő estig 89 helyszínen kellett beavatkozniuk a megye tűzoltóinak, többségében Zala megye déli részén, Nagykanizsán és térségében. A legtöbb helyre vízszivattyúzás, valamint kidőlt fák eltávolítása miatt riasztották őket.

Az Útinform közlése szerint a Miháld és Nemesdéd közötti összekötőúton, Pat közelében elmosott közúti híd miatt Pat szombaton megközelíthetetlenné vált, Miháldot pedig Sand irányából lehet elérni. A Galambok és Bagola közötti összekötőúton, Zalaszentjakab közelében ugyancsak hidat mosott el a víz- és sárfolyam, ezért Miháldot ebből az irányból sem lehet megközelíteni. Lezárták a Marcali és Galambok közötti, valamint Kisrécsénél a Zalakomár és Nagykanizsa közötti összekötő utat, mert a vízátfolyás miatt járhatatlanná váltak. A Mávinform arról adott hírt vasárnap, hogy vízátfolyás miatt szünetel a vasúti forgalom a Nagykanizsa-Bajcsa szakaszon, ezért Nagykanizsa és Murakeresztúr között pótlóbuszra kell átszállni. A zalai és somogyi vonalakon a szombati viharkárok felszámolása után még két szakaszon vannak korlátozások: Beleg és Somogyszob, valamint Zalakomár és Nagykanizsa között is pótlóbuszok járnak.

A kitelepített zalai falvak lakóinak többsége visszatérhetett otthonába

Vasárnap reggelig többségében visszatérhettek otthonaikba azoknak a zalai falvaknak a lakosai, akiket a péntek-szombati hatalmas esőzés okozta gátszakadások és belvíz miatt kellett kitelepíteni - számoltak be az érintett falvak polgármesterei vasárnap az MTI-nek. Szabó Tamás (független), Galambok vezetője elmondta: a falu határában lévő, két részből álló halastó mindkét gátja átszakadt szombaton a hatalmas mennyiségű csapadék miatt, a lezúduló víztömeg megbontotta a partfalat és elsodorta még az egyik zsilip fém- és betonszerkezetét is. Megelőzésként a közelben lévő 60 házból mintegy 200 embert telepítettek ki szombaton, őket a fedett piactéren helyezték el ideiglenesen, de megnyitották és berendezték a kultúrházat és az iskolát is, hogy szükség esetén ott tudjanak éjszakázni. Szombat késő este, miután már látszott a víz apadása, többségük hazatérhetett. Három házba azonban betört a víz, amely olyan károkat okozott, hogy az ott lakók végül rokonaiknál voltak kénytelenek éjszakázni. Herodek Miklós (független), Zalamerenye polgármestere arról beszélt, hogy csak vasárnap reggel térhettek haza az utolsó kitelepített családok. Emlékeztetett, hogy szombaton több mint 80 embernek kellett elhagynia otthonát. A veszélyt ott is a település árvíztározóként szolgáló tavának túlfolyása és az emiatt átszakadt gát okozta, amit még tetézett, hogy a távolabbi Kerecseny halastavának is átszakadt a gátja, az onnan lezúduló víz pedig szintén Zalamerenyét öntötte el. A település utcáin több helyen derékig ért az áradat, amely mindent vitt, amit ért. Egyeztettek a katasztrófavédelemmel, a vízügyi igazgatósággal, valamint az áramszolgáltatóval és a vízművel, és a mélyebben fekvő házak több mint 80 lakóját a falu két magaslati pontjára szállították, de próbálták kimenteni az érintettek jószágait is - sorolta Herodek Miklós. Hozzátette: késő éjszaka húzódott vissza annyira a víz, hogy a lakók többsége hazamehetett, de akiknek a házait leginkább sújtotta az áradás, rokonoknál, más településen éjszakáztak, csak vasárnap reggel tudtak hazatérni. Zalamerenyén szombaton megszakadt a telefon- és internetszolgáltatás is a hatalmas esőzés miatt, a csapadék mennyisége - a polgármester saját mérése szerint - legalább 135 milliméter volt, ennél több a mérőedénybe már nem fért. Kanász János (független), Surd polgármestere is azt mondta, hogy szombat éjszakára már visszatért a kitelepített négy ház hét lakója. A faluban hömpölygő belvíz és a központban lévő halastó szintje jelentősen visszahúzódott. Vasárnap is az utak tisztításán és az egyéb károk felszámolásán dolgoznak. Közúton várhatóan vasárnap estig megközelíthetetlen marad Pat, amelynek polgármestere, Bata Zoltán (független) közölte: a településre vezető utakon lévő hidak használhatatlanná váltak. Az egyiket teljesen elmosta az áradat, a másikat pedig a felette is hömpölygő víz rongálta meg. A falu mintegy 150 lakója azonban biztonságban van, el tudja látni magát, nem szenvednek hiányt semmiben. Akadt olyan család, amelynek tagjai szombaton próbáltak hazajutni, de az elmosott hidakon nem tudtak átkelni, így ők a közeli Somogy megyében, Vésén töltötték az éjszakát, vasárnap reggel is csak gyalog tudtak bemenni a falujukba. A polgármester úgy tudja, hogy a közútkezelő a Miháld felé vezető úton lévő híd statikai vizsgálatát, és ha szükséges, a megerősítését vasárnap elvégzi, így talán este abból az irányból már elérhetővé válik Pat.