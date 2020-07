Ismét másodfokú riasztást adtak ki több megyére felhőszakadás miatt

Sem az építési kedv, sem az ellenállás nem csitul a tatai tóparton, amelyet az Avalon nézett ki magának szállodalétesítésre, a fideszes városvezetés teljes támogatásával. Tata vezetése most – meglehetősen feszült hangulatú lakossági fórumokon – arról igyekszik meggyőzni a helyieket, hogy a város nyer a beruházással. A civil ellenoldal viszont jogi fogást keres, és a jelek szerint talál is a projekten.

STOP Avalon! Tata nevű Facebook-csoportban jelent meg Frivaldszky Gáspár ügyvéd jogi álláspontja, aki szerint az érintett területen az érvényes építési előírások szerint nem épülhet szálloda. Tata építési szabályzata (TÉSZ) alapján a telek az ún. Kid-3 besorolású zónához tartozik. Ahogyan Frivaldszky fogalmaz: „Aljegyzőként közel 6 évig közvetlen szakmai felügyeletem alá tartozott a helyi építési hatóság, így felelősséget érzek azért, hogy ezt az információt korrigáljam. Tata Város Képviselő-testületének Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelete értelmében a területen sem szállodát, sem lakásokat nem lehet építeni. A hatályos jogszabályt helyesen nem lehet másképpen értelmezni az alábbiakban kifejtett indokaim szerint. Ezzel a beruházónak, ha megfelelő körültekintéssel járt el a telek megvételekor, tisztában kellett lennie. A helyi építési szabályzat az alábbiakban határozza meg a Kid-3 besorolást: A Kid-3 jelű különleges idegenforgalmi övezetben építményt elhelyezni idegenforgalmi, lovas- és egyéb sport, kulturális és más rendezvény céljára lehet (…) A mondatban aláhúzott szavak (idegenforgalmi, lovas-, sport, kulturális, más) valamennyien a rendezvény szóra vonatkoznak, nem önmagukban értelmezendőek. A jogszabály tehát idegenforgalmi rendezvény céljára épített épület létesítését teszi lehetővé. Tovább erősíti ezt az értelmezést, hogy ez a de jure állapot egyébként megfelel a terület elmúlt időszakban történt de facto hasznosításának gyakorlatával is: az ténylegesen is idegenforgalmi rendezvények, fesztiválok helyszínéül szolgált. A fentieknek több szempontból van különös jelentősége:

1. A jelenlegi status quo az, hogy a területre nem lehet szállodát építeni, így ilyen irányú szerzett jogra a tulajdonos nem hivatkozhat.

2. Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy a terület besorolását megváltoztatja és lehetővé teszi szálloda vagy akár lakások építését, ezzel jelentősen megnöveli a telek értékét, így anyagi előnyhöz juttatja a jelenlegi tulajdonost. Jogi álláspontom szerint ezt az önkormányzat egyoldalúan, megfelelő, arányos anyagi ellentételezés nélkül nem teheti meg. A telek értékének növekedését egy független értékbecslőnek kell megállapítania, és az új szabályozás okán kialakult értéknövekedést a tulajdonosnak valamilyen módon ellentételeznie kell az önkormányzat felé.”

Úgy tudjuk, a beruházást megakadályozni kívánó lakossági csoportok népszavazási kérdéseket fogalmaztak meg, amelyeket július 20-án 16 órakor beadtak a helyi választási irodának. Erre „válaszul” jelent meg ugyanazon a napon 17 óra 28 perckor egy, a beruházók álláspontját tükröző cikk a hvg.hu-n "Mindenképp lesz szálloda Tatán, csak kisebb, mint tervezték" címmel, ami nem csak a fenti jogi okfejtés fényében furcsa, de annak ismeretében is, hogy a beruházás engedélyezéséhez szükséges hatástanulmányok még nem készültek el, és a nyár végénél hamarabb nem is fognak megszületni.

Információink szerint levelet írt Tata polgármesterének Lakosné Horváth Alojzia, a Ramsari Bizottság egykori elnöke (a tatai tó a ramsari egyezmény védelme alatt áll – a nemzetközi dokumentum a vízimadarak legfontosabb élő- és gyülekezőhelyei számára igyekszik védelmet biztosítani). Mint levelében jelzi, nehezen érthető számára, hogy a szállodaberuházásra kiszemelt, jelentős természeti értékű, 1993 óta magánkézben lévő területet miért nem vásárolta még meg az önkormányzat, miért nem valósult meg valamilyen, az ökológiai szempontokkal is összhangban lévő közösségi hasznosítási koncepció. Hasonlóan érvel lapunkhoz eljuttatott állásfoglalásában Kendernay János LMP-társelnök is, kifejtve: „A hotelhez vezető út Natura 2000-es természetvédelmi területen és a Ramsari egyezmény által is védett területen épülne meg. A vízi élőhelyek védelmét szolgáló Ramsari egyezmény tapasztalatai alapján egyértelművé vált, hogy önmagában az élőhelyek védelme nem elegendő, magát az ökológiai rendszert kell megőrizni, amely képes az ott előforduló fajok eltartására. Ezt rombolná le az itt megvalósuló gigaberuházás. Tehát természetvédelmi szempontból is kiemelt értéket képviselő terület élővilágát is súlyos károsodás érné. Tata város önkormányzata eddig példa értékűen állt ki az Öreg-tavon pihenő vadludak és vízimadarak védelme érdekében. Már 2018-ban megalkották azt a rendeletet, amelyik megtiltotta pirotechnikai eszközök használatát november és február között. Az egész országban híre volt ennek a példaértékű kiállásnak. Reméljük, nem engednek a kísértésnek, és nem járulnak hozzá a rombolással és az ökológiai károkozással járó építkezéshez.”