Volt telitalálat a hatos lottón, ellenőrizze szelvényét!

Nagyatádon, Ötvöskónyiban és Lábodon átmeneti vízhiány várható vasárnap délutántól.

Csak forralás után iható a vezetékes víz Nagyatádon, Ötvöskónyiban és Lábodon. Ezeken a Somogy megyei településeken átmeneti vízhiány várható vasárnap délutántól - közölte a szolgáltató Dunántúli Regionális Vízmű (DRV) Zrt. a honlapján. Azt írták: a problémát a hétvégi villámárvíz okozta, amely elöntötte a nagyatádi vízművet. Felhívták a figyelmet arra, hogy a fogyasztók a korlátozás ideje alatt a településeket körbejáró tartályautókról is vételezhetnek ivóvizet. A DRV a vízellátás helyreállítása érdekében fertőtleníti a vízellátó rendszert, a vízminőség ellenőrzése után azonnal értesítést ad ki a korlátozás feloldásáról - jegyezték meg. Kiemelték, hogy a társaság folyamatosan együttműködik az érintett önkormányzatokkal és az illetékes hatóságokkal, a lakosságot a korlátozásról online felületein - honlapján és Facebook-oldalán - kívül szórólapokon is tájékoztatja. Az Útinform közölte, hogy Somogyban kétszámjegyű utak egyes szakaszai mellett több alacsonyabb rendű úton is lezárások, sebesség- és forgalomkorlátozások vannak érvényben. Lezárták Nagyatádon a 681-es főút átkelési szakaszát a Csónakázó-tónál, a Somogyzsitfa és Csákány közötti útszakaszt az 1-es kilométernél. Vízátfolyások miatt szintén zárva van az Ötvöskónyi és Beleg közötti, valamint a Somogysámson és Sávoly közötti út, utóbbinál Hollád vagy Csákány felé lehet kerülni. A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt közölte honlapján, hogy a víz elleni védekezés vasárnap is folytatódott a megye déli részén. Nagyatádon épületeket, közműveket veszélyeztetett a víz, a tűzoltóknak homokzsákokkal kellett védeniük trafóállomásokat, a városi uszodát, egy csárdát és még a tűzoltóság épületét is. A várost elkerülő úton egy autóst kellett a gépjárművéből kimenteniük, miután ráhajtott a leszakadt hídra. Segesden egy megdőlt 25 méteres fa lakóépületet veszélyeztetett, a Marcali és Boronka közötti úton a magas vízállás miatt bajba jutott embert kellett menteni, Böhönyén és Ötvöskónyiban garázsokból, pincékből és alagsori helyiségekből kellett szivattyúzni, volt, ahol két méter magasan állt a ví