Sorozatban kilencedszer bajnok a Juventus

Remekül szerepelt a Yamaha a gyorsasági-motoros világbajnokság (MotoGP) második futamán, az Andalúz Nagydíjon.

A címvédő Marc Márquez nélkül folytatódott a MotoGP idénye, a spanyol egy hete, a szezonnyitó versenyen bukott hatalmasat, aminek következtében eltört a felkarcsontja. Július 21-én sikeres műtéten esett át, kisebb csodával határos módon a szombati harmadik szabadedzésen még motorra ült, de utána már nem folytatta a hétvége küzdelmeit. Előzetesen nehéz volt megjósolni, kik érhetnek oda a legjobb helyekre, Fabio Quartararón és Maverick Vinalésén, a futam két esélyesén kívül többen rendkívül jó tempóra voltak képesek a szabadedzéseken és az időmérőn. A rajt után tisztán eljött a pole-ból induló Quartararo és Vinales, a közönségkedvenc Valentino Rossi viszont megelőzte Francesco Bagnaiát, így feljött a dobogó legalsó fokára. Mögöttük csúnya baleset történt, az egyik legnagyobb meglepetést okozó Miguel Oliveira ütközött Brad Binderrel, előbbi rögtön kiesett, pedig a szombati időmérőn értékes 5. helyet szerzett a Tech3 KTM motorján ülve. Vinales rögtön az elején támadni kezdte a fiatal franciát, viszont ambiciózus előzési kísérlete kudarcba fulladt, hibáját Rossi kihasználta, „ a Doktor” feljött másodiknak. Ezután Quartararo nagy különbségekkel növelte előnyét, mögötte az olasz minden erejét arra használta fel, hogy kivédekezze márkatársa támadásait, ez olyan jól sikerült, hogy Vinales kiesett a ritmusból, a 10. körben Bagnaia, egy körrel később pedig Jack Miller és Franco Morbidelli is megelőzte, így csupán a hatodik helyen állt közel a verseny felénél. A két Pramac Ducati ádáz csatát vívott a dobogóért, de Miller nem sokkal Vinalesszel szembeni manővere után komolyat hibázott, és elesett a kilences kanyarban, komoly pontszerzési esélyt szalasztott el ezzel. Csapattársa viszont szárnyalt, a 23 éves Bagnaia egy MotoGP-s szezonnyi tapasztalattal végig nagyon magabiztosan és bátran motorozott, rögtön felért Rossira, és hibára is kényszerítette a kilencszeres világbajnokot, a 12. körben elment mellette, és 4,5 másodperces hátrányban már a második helyen kezdte üldözni Quartararót. Kiesőkből most sem volt hiány, Oliveirán kívül, Iker Lecuona, Aleix Espargaro, Miller, Danilo Petrucci és a biztató felzárkózást mutató Binder is bukott. Rossi nem unatkozott a futam alatt, a verseny felénél Morbidelli szorongatta keményen, a brazil-olasz Petronas Yamahája viszont nem sokkal a célegyenes átszelése után megadta magát a 17. körben. Két körrel később az eddig hiba nélkül, szenzációsan versenyző Bagnaia szinte biztos második helyét is egy technikai hiba vette el, 20 pontról és élete első MotoGP-dobogójáról maradt le a fiatal olasz. Rossi így megörökölte a második helyet, de Vinales - miután három rivális is kiesett előle - újult erővel hamar visszaért csapattársára és komoly csatát vívott a második helyért, az első összecsapásból még „a Doktor” jött ki győztesen, de az utolsó előtti körben sikerült végleg elmennie az olasz mellett. Így pedig kialakult a végső sorrend, Quartararo nagyon magabiztosan győzött ismét, ezzel kettőből két siker az idei mérlege, Vinales megint hozott egy második helyet, a dobogó legalsó fokára pedig az a Rossi állhatott fel, aki bő egy éve, az Amerikai Nagydíjon volt ott legutóbb a legjobb három között. Ezzel a teljes pódiumot kizárólag Yamaha-motorok foglalták el, hiába a megbízhatósági problémák, mind a gyári, mind a Petronas Yamaha egyelőre remek konstrukciónak tűnik. Takaaki Nakagami is elégedett lehet a negyedik helyével, Joan Mir, Andrea Dovizioso, Pol Espargaro, Alex Márquez, Johann Zarco, és Alex Rins tették teljessé a legjobb 10-et. Legközelebb augusztus 9-én, Brnóban lesz látható a mezőny, a pontversenyben eddig maximális, 50 pontot szerző Quartararót, Vinales (40 pont), és Dovizioso (26 pont) követi. Az eddig pont nélkül álló Marc Márqueznek nehéz dolga lesz, a fiatal francia idén már megérett a futamgyőzelemre, Vinales is erősnek tűnik, sérülése pedig még Brnóban is hatással lehet a teljesítményére.