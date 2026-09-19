Oxigén az olaszoknak a futball

Szériában nyeri a Serie A a világ legjobb bajnoksága címet, ami Kéri András Dániel olasz futball-szakértő és televíziós szakkommentátor szerint nem meglepő, mert Itáliában a foci a kulturális örökség része, csakúgy, mint a művészet és a gasztronómia. És ezt a hagyományt szenvedélyesen ápolják is.