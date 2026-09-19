A Cagliari Daniel Maldini góljával győzött az Udinese vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának szombati mérkőzésén.
Szériában nyeri a Serie A a világ legjobb bajnoksága címet, ami Kéri András Dániel olasz futball-szakértő és televíziós szakkommentátor szerint nem meglepő, mert Itáliában a foci a kulturális örökség része, csakúgy, mint a művészet és a gasztronómia. És ezt a hagyományt szenvedélyesen ápolják is.
Az Internazionale labdarúgócsapata megszerezte 20. bajnoki címét azzal, hogy 2-1-re győzött városi riválisa, az AC Milan vendégeként a Serie A 33. fordulójának zárómérkőzésén.
Öt klub legalább 30 játékosa lehet érintett a múlt héten kirobbant, azóta napról napra, óráról órára nagyobb hullámokat verő olasz labdarúgó fogadási botrányban.
A Kezdenek a cseles csávók; a számítógép szerint az új szezonban is milánói–nápolyi–torinói versenyfutás várható a bajnoki címért.
Harminchárom hosszú év után lefegyverző fölénnyel nyertek bajnoki aranyérmet a lesajnált nápolyiak.
Az olasz klubtól korábban 15 pontot vontak le játékosigazolások szabálytalan elszámolása miatt. A csapat fellebbezett, visszakapta pontjait, ám most 10 pontot elvettek tőle, így lehet, hogy lecsúszik a BL-szereplésről.
A csapat ezzel a harmadik helyről a tizedikre csúszott vissza az olasz bajnokságban.
A gyanú szerint a klub a Covid-19 jelentette válságot használta fel arra, hogy elrejtse a járvány előtt már kialakult pénzügyi problémáit.
A nemzetközi kupaporondon nem érdekelt egyesületeket érintik a legérzékenyebben a zárt kapuk miatt kieső bevételek a jegyek és ajándéktárgyak értékesítéséből a hazai mérkőzéseken.
Szombaton kezdődik az olasz labdarúgó-bajnokság, a legnagyobb kérdés kilenc éve változatlan: képes lesz-e valaki legyőzni a torinói együttest?
Vasárnapi sikerükkel behozhatatlan, hétpontos előnyre tettek szert a második Internazionaléval szemben.
A Serie A vezérigazgatója közölte: így elkerülik majd a további külső érintkezéseket.
A Serie A küzdelmei március 9. óta szünetelnek, még 12 forduló van hátra. Az újrakezdés talán júniusban lesz lehetséges.
Az olasz szövetség elnöke azt mondta, hogy reményei szerint májusban a csapatok folytathatják az edzéseket, ám Vincenzo Spadafora sportminiszter szerdán ezzel kapcsolatban közölte: egyelőre semmilyen dátumot nem hajlandó jóváhagyni.
A Serie A mostani idénye március 9-e óta szünetel, és még 12 teljes forduló van hátra.
Szombaton is további halasztásokat, újratervezéseket és intézkedéseket jelentettek be a sportvilágban a koronavírus-járvány miatt.
A Massimo Cellino, az olasz élvonalbeli Brescia labdarúgócsapának elnöke arrogánsnak és felelőtlennek nevezte az európai szövetség (UEFA) azon szándékát, mely szerint ragaszkodna a bajnokság befejezéséhez, még akkor is, ha a gazdasági szempontok ezt diktálnák.
A torinóiak behozhatatlan előnyre tettek szert a Napolival szemben.
Csonka fordulóval indul az olasz labdarúgó-bajnokság szombaton, a genovai hídkatasztrófa miatt ugyanis két mérkőzést elhalasztottak. A Juventus sztárigazolása tétmérkőzésen is bemutatkozik Olaszországban.
Az olasz labdarúgó-bajnokság közvetítési jogait egy spanyol cég vásárolta meg, amely jócskán többet fizet, így az itáliai klubok közeledhetnek az európai elithez.
A Juventus a szerdai, Monaco ellen vendégként 2-0-ra megnyert Bajnokok Ligája elődöntő után az olasz labdarúgó-bajnokság 35. fordulójában már a városi rivális Torino ellenében következő szombat esti mérkőzésének megnyerésére koncentrál. Persze a keddi visszavágót is szem előtt tartja az együttes.
A Fiorentina ellen aratott 2-0-ás győzelemmel megmaradt a matematikai esélye a bennmaradásra a Palermónak az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában.
Magyaros rangadót rendeznek ma az olasz labdarúgó-bajnokság 32. fordulójában, ugyanis a Balogh Norbertet és Sallai Rolandot soraiban tudó Palermo Nagy Ádám együttesét, a Bolognát fogadja.
Két és fél hónap után tegnap menesztette Diego Lopez vezetőedzőt az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Palermo – olvasható a klub hivatalos holnapján. Az új tréner, az 50 éves Diego Bortoluzzi a klub akadémiájáról érkezik, korábban Francesco Guidolin munkáját segítette a felnőttek mellett. A közleményből az is kiderült, hogy Nicola Salerno sportigazgató lemondott posztjáról.