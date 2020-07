Kötelező a maszkviselés a nyilvános helyeken Hongkongban, felülvizsgálták a járványadatokat Csehországban

A kitelepítendők többsége turista, az evakuálás legalább négy napot vesz igénybe.

Nyolcvanezer embert evakuálnak a Vietnam középső részén fekvő, tengerparti Danangból, miután a hétvégén pozitív lett a koronavírus-tesztje a nagyváros újabb három lakosának – közölte hétfőn az indokínai ország kormánya.



Az evakuálás legalább négy napot vesz igénybe, a kitelepítendők többsége turista. Naponta körülbelül 100 belföldi légijárat közlekedik Danang és 11 másik vietnami város között – írta közleményében a kormány.

Az ország vezetése szombaton megerősítette, hogy április óta először újra tömeges fertőzés történt Vietnamban, méghozzá a turisták körében népszerű, több mint 750 ezer lakosú Danangban és környékén. Vasárnap ugyanitt további három fertőzöttről számoltak be. Az egészségügyi minisztérium közölte, hogy a Danangból hazatérőket 14 nap karanténra kötelezik. Vietnam már a járvány kezdetén szigorú távolságtartási szabályokat és óvintézkedéseket vezetett be, és gyakori teszteléssel próbálta felderíteni és megfékezni a vírus terjedését. Ennek köszönhetően eddig mindössze 420 fertőzöttet azonosítottak a 95 milliós lakosságú indokínai országban, és a hivatalos közlések szerint egyetlen ember sem halt meg az új koronavírus okozta Covid-19 betegségben. Bár Vietnam továbbra sem fogad külföldieket, a hazai turizmus fellendülőben van az olcsó repülőgépjegyek és a kedvező árú szállások miatt. Az új fertőzéseket követően Nguyen Xuan Phuc miniszterelnök utasította a rendőrséget, hogy lépjen fel erőteljesebben az illegális bevándorlókkal szemben. A danangi rendőrség letartóztatott egy embercsempészettel foglalkozó, 42 éves kínai férfit, aki segített ügyfeleinek Kínából bejutni Vietnamba – számolt be a helyi állami média vasárnap. A kormány egy másik hétfői közlése szerint a Kínával határos Ha Giang tartomány hatóságai több mint 1500 embert fogtak el illegális határátlépés miatt május óta. Az elfogottak többsége vietnami állampolgár volt, és a hatóságok karanténba helyezték őket.